Waze, l’applicazione mobile gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili Android e iOS che si basa sul concetto di crowdsourcing e sviluppata dalla start-up israeliana Waze Mobile, ultimamente ha introdotto il rinnovo della schermata pre-guida, adesso più versatile ed in grado di offrire ai propri utenti l’anteprima dei percorsi che vengono suggeriti. Con questa schermata si avrà la possibilità di ricevere nuove indicazioni sui percorsi alternativi, condizioni del traffico, sui pedaggi e sui rapporti in tempo reale. Potremmo sapere in anticipo quale tratto di strada evitare perché molto bloccato, conoscere quanto costerà il pedaggio più avanti, capire se Waze abbia suggerito un itinerario piuttosto che un altro e così via.

L’aggiornamento dell’app Waze alla nuova schermata di pre-guida, che viene visualizzata prima di mettersi in viaggio, ha iniziato ad essere distribuito nella giornata di ieri, mercoledì 28 luglio, in tutto il mondo, e, nei prossimi due mesi, arriverà a bordo dei dispositivi mobili di tutti gli utenti in ogni parte del globo. Dunque, il consiglio è quello di scaricare l’ultima versione, così da poter provare le novità non appena possibile. Inoltre, circa una settimana fa la società di proprietà di Google ha reso nota una nuova funzione in grado di consentire agli utenti d’Italia di trovare in pochi attimi il Pronto Soccorso più vicino, tutto questo grazie al supporto della community.

Se ancora non avete scaricato Waze, ricordiamo che l’app è disponibile in maniera gratuita sul Google Play Store per dispositivi Android e sull’App Store per quelli iOS. La cosa più sensazionale circa il rinnovo della nuova schermata di pre-guida, che incuriosirà maggiormente non appena l’aggiornamento sarà reso disponibile, è che Waze spiegherà anche il motivo per cui è stato consigliato un determinato itinerario anziché un altro. Anche questa caratteristica si basa su informazioni in tempo reale.