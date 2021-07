I gadget personalizzati da spiaggia sono la soluzione ideale per le aziende che vogliono sfruttare la stagione estiva per farsi conoscere e promuoversi. Ne abbiamo parlato con gli esperti di Stampasi, specializzati proprio nella fornitura di gadget promozionali.

Quali sono i prodotti che possono essere scelti a questo scopo?

Stiamo parlando di gadget che offrono l’opportunità di concedere un omaggio gradito ai dipendenti e ai clienti, per esempio per festeggiare il caldo e il divertimento dell’estate, ma anche l’avvicinarsi delle vacanze. In un ambito di questo tipo, non sono certo pochi i prodotti che possono essere scelti, e ognuno di essi può essere messo in risalto o valorizzato con una scritta o con particolari colori. Ogni scelta, comunque, deve essere compiuta tenendo conto delle preferenze dei destinatari dei gadget e tenendo conto della tematica sulla quale il business è incentrato. Le ciabatte infradito personalizzate, per esempio, sono consigliate a chi vende delle calzature, mentre i palloni da beach volley rappresentano un’idea perfetta per chi si occupa di sport.

Di opportunità ce ne sono un sacco, immaginiamo.

Certo, anche perché quando si va al mare sono parecchi i gadget che possono tornare utili: basti pensare ai materassini o ai classici teli da mare, per esempio, ma anche alle borse, e così via. Stampasi permette di scegliere i prodotti che si desiderano grazie a un assortimento decisamente ricco ed eterogeneo. L’importante è che si tratti di articoli che hanno un utilizzo pratico: prodotti come i borsoni, i sandali e gli asciugamani da spiaggia sono sempre utili in occasione delle ferie. I doni personalizzati – siano essi estivi o di altro genere – sono efficaci solo se hanno uno scopo. Lo dimostrano i borsoni, i sandali, gli asciugamani da spiaggia, eccetera.

E gli intenti promozionali come si concretizzano?

In maniera semplice, dato che tutti i gadget vengono abbelliti con un logo o con uno slogan per effetto dei quali la brand identity può essere consolidata. Questo vuol dire che, stampando il logo aziendale su un gonfiabile personalizzato o su un telo da mare, esso potrà essere visto da tutti, e così il nome e il prestigio dell’azienda si potranno diffondere in misura significativa. Anche i cappelli con logo sono dei veicoli eccellenti di visibilità, strumenti comunicativi davvero utili da un lato per attirare nuovi potenziali clienti e dall’altro lato per fidelizzare quelli che lo sono già.

Per quali prodotti consigliate di optare?

Le ciabatte infradito personalizzate sono senza dubbio un must per la stagione estiva. Nel nostro catalogo proponiamo, per esempio, il modello unisex Salema, con fascetta in pvc e suola in polietilene: si tratta di materiali che offrono numerosi vantaggi, sia perché sono resistenti all’usura, sia perché sono ecologici e al tempo stesso confortevoli. Le ciabatte infradito rappresentano il classico esempio di omaggio che può essere donato non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti e ai collaboratori con i quali si lavora. Oltre a essere degli strumenti pubblicitari importanti, contribuiscono alla trasmissione di un messaggio in quanto veicoli di storytelling. E poi hanno molti altri pregi: si fanno apprezzare dal punto di vista estetico, sono funzionali e si rivelano sempre comode. Le ciabatte infradito si prestano a essere personalizzate con facilità attraverso la scelta dei colori e con il logo del brand: vanno bene non solo per andare al mare, ma anche per una passeggiata tra le vie del centro o per qualunque altra attività nella vita di tutti i giorni. Ovviamente è importante scegliere la taglia più appropriata, così da garantire una fruizione ottimale.

Oltre alle infradito, quale gadget può essere ideale per l’estate?

I porta smartphone impermeabili, per esempio: si tratta di prodotti molto originali ma che, soprattutto, si dimostrano utili tutti i giorni. Una valida alternativa rispetto ai gadget tradizionali estivi, e che permettono di tenere al sicuro il telefono. Nella maggior parte dei casi viene adoperato un rivestimento come il pvc, grazie a cui il dispositivo può essere protetto dalle infiltrazioni di acqua, e spesso è presente un cordino che permette di appendere l’accessorio allo zaino, alla cintura o da qualsiasi altra parte. I destinatari di un gadget di questo tipo hanno la possibilità di tenere il telefono a portata di mano in qualunque momento, in piscina o in spiaggia, senza correre il rischio di danneggiare il dispositivo. La superficie destinata ad accogliere il logo aziendale è ampia a sufficienza per garantire una visibilità totale.

Gli accessori per lo sport sono una soluzione valida, vero?

Nel novero dei gadget promozionali che possono essere scelti dalle aziende ci sono anche tutti quegli accessori che vengono usati per divertirsi e fare sport in estate, ovviamente. Un evergreen è rappresentato dai racchettoni da spiaggia, apprezzati sia dai bambini che dai più grandi. È importante che siano realizzati con materiali robusti e solidi, in modo che possano durare a lungo nel tempo, resistere agli urti ed essere impiegati in condizioni di massima sicurezza. I racchettoni in MDF possono essere presi in considerazione da chi gestisce un business a carattere sportivo e hanno numerosi pregi: sono realizzati, infatti, con un materiale ecologico – si tratta di un derivato del legno – che dura a lungo nel tempo. I pannelli si prestano a essere personalizzati con facilità. Ma rimanendo sempre in tema di accessori sportivi non ci si può dimenticare di un altro grande classico come i palloni da beach volley.

Stampasi