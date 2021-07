Vi piacerebbe prendere un calci un dispositivo senza che riporti danni? Il Nokia XR20 ne è capacissimo, come dimostra anche la pubblicità che vede protagonista Roberto Carlos (proprio intento a calciare una palla in cui è incastrato il telefono).

Lo smartphone include uno schermo da 6.67 pollici FHD+ (2400 x 1080 pixel), ed è spinto dal processore Snapdragon 480 5G, con 4 o 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore, con ottiche ZEISS ed audio spaziale OZO, è composta da un sensore principale da 48MP e da un grandangolo da 13MP a fuoco fisso. La fotocamera frontale, invece, monta un sensore da 8MP, anch’esso a fuoco fisso. Tra le connettività supportate troviamo l’hybrid dual nano SIM, il 5G, l’LTE, il Wi-Fi ax-ready, il Bluetooth 5.1, l’NFC ed il GPS. Il Nokia XR20 include le certificazioni MIL-STD 810H e IP68. Il device ha dimensioni pari a 171,64 x 81,5 x 10,64 mm, distribuite in un peso di 248 gr. La batteria ha una capacità di 4630mAh, con supporto alla wired charging a 18W ed alla Qi Wireless a 15W. Il sistema operativo designato è Android 11 (3 anni di major-upgrade e 4 di patch di sicurezza garantiti).

Probabilmente le specifiche tecniche del Nokia XR20 non faranno la differenza, in quanto il suo punto di forza in assoluto è la resistenza, come vi dicevamo in apertura. Il telefono resiste alle temperature estreme, a cadute fino a 1,8 metri ed alle immersioni, con garanzia di 3 anni a corredo. La collaborazione con Spotify ed Express VPN varranno un periodo di prova esteso (chi acquisterà il device troverà le rispettive applicazioni pre-installate a bordo). Il Nokia XR20 ha un prezzo di 499,99 euro nel modello con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, ed è disponibile in pre-ordine su Amazon (non sono ancora stati diffusi i dettagli relativi al modello con 6GB di RAM e 128GB di ROM).