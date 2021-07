Il Dr. Giuseppe De Donno non è più tra noi: la notizia è arrivata da Red Ronnie pochi minuti fa, in una diretta Facebook da lui girata. Red Ronnie aveva avuto l’onore di conoscere l’eroe che ha salvato 58 vite su 58 di malati terminali (qui l’articolo di Red Ronnie con l’intervista) con il plasma iperimmune (terapia meglio nota come ‘plasmaferesi’) dei donatori guariti dal Covid-19, ed è apparso vistosamente addolorato per l’accaduto. Red Ronnie ha così salutato l’ex pneumologo dell’Ospedale di Mantova, tornato a fare il medico di base dopo estenuanti critiche arrivate alla sua persona.

Il Dr. Giuseppe De Donno, che ha salvato tante vite, a quanto pare non avrebbe più retto la pressione, decidendo di prendere una corda e di andarsene: Red Ronnie lo ha raccontato nella sua diretta Facebook, parlando del medico al presente, e non al passato. Un dolore enorme, che lascia un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incrociare la propria vita con la sua.

Red Ronnie non ha alcun dubbio a riguardo: se avesse continuato con la procedura della plasmaferesi, il Dr. Giuseppe De Donno avrebbe potuto salvare tante altre vite dal mostro dell’influenza con il numero, il nemico invisibile che ormai tutti conosciamo con il nome di Covid-19.