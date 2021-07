Satispay è pronta ad arricchirsi di un’altra importate funzione, quella delle ‘Tessere‘, che si propone di assicurare agli utenti un accesso semplificato ad ogni tessera che in genere si tiene conservata nel portafoglio. La feature è raggiungibile dalla sezione ‘Servizi‘: tutto quanto dovrete fare è procedere all’aggiunta delle vostre tessere, a patto che siano munite di un codice a barra (fedeltà, tessera sanitaria, ma anche tessere regalo, giusto per farvi qualche esempio).

Per salvare una nuova tessera nella nuova sezione ‘Tessere’ dell’app Satispay bisognerà cliccare su ‘Aggiungi tessera‘ e scansionare il codice a barra presente su ciascuna delle tessere che vorrete includere (in alternativa, potrete anche inserire il codice manualmente, oppure, qualora la tessera non fosse in vostro possesso fisicamente, caricarne un’immagine). A questo punto, aggiungete il nome della tessera, quello con cui volete identificarla nell’app Satispay, ed il relativo colore che vi consentirà di risalirci più facilmente nel momento in cui vi occorre esibirla in cassa, prima o dopo l’acquisto che dovete effettuare. Una volta salvate tutte le tessere, potrete mostrarle in cassa in qualsiasi momento, senza più la necessità di portare con voi quelle fisiche (capita molto spesso di dimenticare a casa proprio quella che ci serviva in quel preciso frangente, o comunque di avere il portafoglio pieno di carte, cosa che dà comunque molto fastidio dato l’ingombro ed il bisogno di trovare quella che occorre ogni volta).

Se volete iniziare a sfruttare subito la funzione ‘Tessera’, procedete ad aggiornare l’app Satispay da App Store e Google Play Store, rispettivamente per iPhone e dispositivi Android. La nuova funzione dovrebbe comparirvi nell’immediato nella sezione ‘Servizi’. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.