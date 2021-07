Morgan e Calcutta nella nuova versione di Altrove: l’annuncio proviene da Morgan che sui social ha comunicato di aver lavorato ad Altrove 2021.

Si tratta di una nuova versione del suo noto brano, dall’album Canzoni Dell’Appartamento rilasciato nel 2003. L’artista ci ha rimesso mano e per l’occasione ha coinvolto Calcutta. Lo scrive nelle sue storie su Instagram ma tutto tace sul fronte Calcutta e non è noto quando uscirà il brano.

Altrove 2021 dovrebbe quindi essere un duetto tra Morgan e Calcutta atteso, forse, entro la fine dell’anno o addirittura già entro la fine dell’estate. Non si hanno dettagli sulla data di uscita del pezzo, che potrebbe essere rilasciato come singolo e raggiungere la rotazione radiofonica.

Del resto, quando si parla di progetti musicali di Morgan si parla anche di imprevedibilità e la speranza di avere date ufficiali per la pubblicazione o ulteriori dettagli potrebbe essere vana.

Tutto ciò che si sa al momento a proposito di Morgan e Calcutta nella nuova versione di Altrove proviene da una storia condivisa da Morgan su Instagram nella giornata di ieri. Ha accennato ad un’uscita immediata, scrivendo che Altrove 2021 sarà disponibile “molto presto” ma nessun altro dettaglio aggiuntivo specifico è fatto sapere al momento.

Per ora Calcutta non ha parlato della collaborazione con Morgan ma non resta che attendere i prossimi giorni per ulteriori comunicazioni.

Altrove (testo)