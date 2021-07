C’è Marco Mengoni in vetta alla classifica Power Hits Estate 2021 stilata da RTL 102.5 nella quinta settimana. Dopo cinque settimane di votazioni e monitoraggio dati Earone la classifica vede per la quarta settimana consecutiva Marco Mengoni al primo posto.

Con Ma Stasera, l’artista di Ronciglione guida tutti e si piazza sul gradino più alto del podio. Lo seguono Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti con Mille, un altro dei brani molto suonati in radio e molto apprezzati questa estate.

Per il primo artista internazionale bisogna scendere fino al terzo posto. La medaglia di bronzo al momento è nelle mani di Ed Sheeran con Bad Habits; la musica italiana torna protagonista in top 5 con Madame e la sua Marea al quarto posto e i Boomdabash & Baby K con Mohicani al quinto.

Ma nulla è ancora detto: la classifica Power Hits Estate 2021 cambia di settimana in settimana tenendo conto dei voti degli ascoltatori della radio e della collaborazione di EarOne che fornisce i dati dei passaggi in radio.

A decidere il vincitore sarà quindi il pubblico di ascoltatori ma avrà impatto anche la rotazione radiofonica dei brani proposti nei mesi estivi da artisti italiani ed internazionali.

La classifica della quinta settimana è stata svelata in diretta su RTL 102.5 in The Flight, condotto da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Cambia ogni settimana fino alla data del 31 agosto quando è atteso all’Arena di Verona un grande evento musicale.

Al termine dello spettacolo verrà svelato e incoronato il tormentone dell’estate.

Il 31 agosto in diretta contemporanea e in radiovisione su RTL 102.5, RADIO ZETA, SKY, TV8 e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW, da un’Arena di Verona totalmente Covid Free, si terrà la serata finale di Power Hits Estate 2021. Verrà svelata la classifica di Power Hits Estate definitiva e premiato colui o colei che sarà al primo posto con il nuovo pezzo.

L’ingresso all’evento è consentito esclusivamente a chi è in possesso di green pass.