Incredibile ma vero: Instagram non funziona come al solito in questo lunedì 26 luglio, con la principale funzione di condivisione di contenuti inibita in alcune casistiche particolari. Non si tratta di anomalie da sottovalutare, considerando il gran numero di utenti che, in Italia e nel mondo, usufruiscono del social delle immagini per eccellenza.

In quale aspetto Instagram non funziona in questa giornata? L’accesso al sito è comunque garantito ma alcune sue funzioni sono inibite. Ad esempio, volendo condividere un contenuto non si riesca a farlo facilmente. Un messaggio di errore vieta la possibilità di pubblicare le ultime immagini nonostante i vari tentativi. in alcuni casi, poi, accade pure che l’accesso alla piattaforma non sia possibile: alcuni utenti addirittura visualizzano il messaggio di account disabilitato perché questo non risponde alle condizioni d’uso della piattaforma. Una notifica tipo è quella presente nell’immagini di chiusura articolo..

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector mette in evidenza un centinaio di segnalazioni contemporanee di problemi con il social ma la situazione è in continuo divenire. Se Instagram non funziona a dovere in questa giornata, la situazione potrebbe pure rientrare in tempi davvero brevi, considerati i più che scontati interventi tecnici ora in corso per ripristinare la situazione. Non mancheranno aggiornamenti a questo primo approfondimento per chiarire lo stato del servizio.

Aggiornamento 15:32 – Le difficoltà comparse nel primo pomeriggio di questa giornata sono progressivamente rientrate. Non si registrano, al momento, particolari difficoltà di accesso alla piattaforma social: anche le principali funzioni di condivisioni non mostrano interruzioni di alcun tipo. Il discorso vale sia per nel caso di accesso al sevizio via app per iPhone che per Android, senza alcuna distinzione. Ad ogni modo, un consiglio utile per evitare anomalie resta quello di tenere aggiornate le relative app del social dai rispettivi store.