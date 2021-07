Il tastierista di Battiato escluso dall’omaggio all’Arena di Verona: ci saranno tanti amici e conoscenti del Maestro tra gli ospiti attesi per il tributo di settembre ma non il suo tastierista, uno di quei musicisti che con Franco Battiato ha condiviso addirittura il palco.

Filippo Destrieri non è stato invitato dal concerto-evento che si terrà il 21 settembre all’Arena di Verona per ricordare Franco Battiato e la sua musica attraverso una serata in omaggio alle parole del Maestro.

Amareggiato, fa arrivare le sue lamentele agli organizzatori ma guarda avanti. Parla di una ingiustizia nei suoi confronti e non sente che il suo ruolo sia stato rispettato e riconosciuto.

Tantissimi gli ospiti che ricorderanno il Maestro all’Arena di Verona, escluso proprio il suo tastierista, uno di quelli che sarebbe dovuto essere ai primi posti nella lista degli invitati.

Eppure Filippo Destrieri non ci sarà. Dopo aver condiviso il palco con Battiatto, non prenderà parte al concerto in suo onore. Un grande dolore, sfogato in parole dure.

“Non riconoscere il mio ruolo di collaboratore del grande maestro Franco Battiato è stata una grossa ingiustizia nei miei confronti, ma devo ammettere che non mi stupisce perché ormai al management dell’organizzazione degli eventi musicali interessa solo il business e non la condivisione della vera musica tradizionale italiana“, le parole di Filippo Destrieri.

Compositore e arrangiatore di Legnano, è stato al fianco di Franco Battiato per 20 anni.

“Numerosi amici mi chiedono perché non abbiano coinvolto anche me, il prox 21 Settembre all’Arena di Verona, per celebrare i 40 anni del grande successo di Battiato, visto che, come tastierista originale, all’epoca ero su quel palco ma che soprattutto non ho mai smesso di portare in giro dappertutto la meravigliosa musica di Franco”, ha scritto sui social trovando una motivazione al suo mancato invito al concerto in tributo al Maestro.

“La risposta è che molto semplicemente non sono più utile alla causa: il successo oramai è arrivato ed ora non servo più! Amen!”, ha aggiunto, uno sfogo contro gli organizzatori, non contro gli ospiti che invece saranno sul palco dell’Arena in memoria di Battiato.

Il tastierista di Battiato escluso dall’omaggio all’Arena di Verona, ha concluso: “Auguro tanta felicità anche al Management, nel contare i bei quattrini incassati dalla vendita dei biglietti e dai diritti televisivi e discografici! Ma per spegnere quegli eventuali bei sorrisetti da ebeti, inevitabilmente stampati sulle facce di palta dei tanti imbecilli di turno, ricordatevi però che LA PAPPA PRONTA ve l’ho preparata anche e soprattutto IO!!!”.