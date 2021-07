Mentre il dispiegamento di forze continua, arrivano i messaggi degli artisti per la Sardegna tristemente al centro delle cronache per i devastanti incendi che hanno colpito soprattutto la provincia di Oristano. I soccorsi sono sul campo senza sosta da 60 ore. Il problema dei roghi in Sardegna ricorre ogni anno, e in ogni occasione la stima dei danni raggiunge cifre che fanno rima con rabbia e frustrazione.

L’isola, inoltre, è crocevia di venti di maestrale e scirocco che sospingono le fiamme estendendo gli incendi anche nelle zone limitrofe. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il pericolo si sarebbe esteso nelle zone del Marghine e della Planargia. Per questo gli artisti, che non mancano mai all’appuntamento con il pubblico sardo nelle tappe dei loro tour, esprimono solidarietà alla Sardegna.

Probabilmente non servono parole: la maggior parte dei cantanti condivide la triste immagine dei boschi in fiamme accompagnando lo scatto con emoji, cuori e la parola: “Sardegna”. Mahmood, per esempio, è figlio di madre sarda alla quale ha dedicato la canzone T’Amo nell’ultimo disco Ghettolimpo (2021). Il testo, inoltre, contiene una citazione di No Potho Reposare, canzone popolare sarda nonché una delle canzoni d’amore più belle della storia dell’uomo. Il rapper milanese mostra un incendio in lontananza e aggiunge una faccina triste e un cuore, con l’immancabile bandiera dei 4 mori.

Fedez condivide il cielo rosso sangue dovuto alle fiamme che devastano l’isola e scrive: “Sperando che questo incubo finisca presto, un abbraccio a tutta la Sardegna”. I Negramaro mostrano la foto di Giuliano Sangiorgi con la bandiera dei 4 mori tra le mani e scrivono: “Siamo tutti con te, Sardegna”. Achille Lauro si unisce ai colleghi e scrive “Sardegna” aggiungendo l’emoji delle mani giunte. Tra i messaggi degli artisti per la Sardegna c’è anche quello di Rita Pavone: “Che Dio sappia dare la giusta ‘ricompensa’ a quei maledetti che hanno dato fuoco alla Sardegna e ucciso centinaia di animali inermi”.