Nel corso degli ultimi anni, ci sono sempre più dispositivi che si possono sfruttare per poter eseguire l’accesso a internet. Merito indubbiamente degli smartphone, ma anche dei tablet, che sono sempre più diffusi e che permettono di accedere al web in qualsiasi momento, dovendo solamente sfruttare una connessione stabile e sufficientemente veloce.

Il problema della sicurezza, però, è sempre più pressante, proprio perché si accede al web con tanti dispositivi diversi. La cosa migliore da fare, quindi, è quella di optare per un prodotto come Bitdefender Total Security, che è in grado di garantire una protezione a tanti device differenti, senza provocare alcun tipo di rallentamento. In tal senso, Bitdefender si fa preferire a tanti altri programmi che sono dedicati alla sicurezza, in modo particolare sotto due aspetti specifici, ovvero una protezione migliore e più efficace, ma anche per un impatto decisamente più basso e contenuto in riferimento alle prestazioni.

Bitdefender Total Security, protezione senza calo di prestazioni

È questo l’aspetto che affascina un numero di utenti sempre più alto, visto che la possibilità di usare un simile prodotto offre la possibilità di mantenere un alto livello di protezione anti-malware, senza però scendere a compromessi per quanto riguarda la velocità.

Tra le caratteristiche principali di Bitdefender Total Security troviamo sicuramente il fatto di sfruttare delle tecnologie estremamente all’avanguardia, in maniera tale da garantire un alto livello di protezione rispetto agli attacchi zero-day. Ottimo anche il sistema che permette di individuare in men che non si dica le principali minacce, andando a bloccare anche i malware più aggiornati e potenzialmente pericolosi.

Importante anche il fatto di mettere a disposizione una protezione molto importante da ransomware multi-livello, con l’obiettivo di garantire sempre la massima sicurezza per i propri file. Infine, ecco la possibilità di sfruttare una rete VPN utile per proteggere la propria privacy in fase di navigazione. Per i genitori, ottima la presenza dello strumento di controllo avanzato, andando a condizionare davvero pochissimo le prestazioni di sistema.

Tre opzioni di abbonamento

Sono tre le tipologie di abbonamento tra cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere. L’aspetto che varia, oltre ovviamente al costo, è la durata della copertura. Nel caso di una durata pari a 12 mesi, con una copertura attivabile su 5 Device, il costo è pari a 79,99, che scende a 34,99 euro grazie all’attuale promozione. Due anni di piano costano 90,99 euro, al posto di 129,99 euro, mentre tre anni di piano hanno un prezzo pari a 122,49 euro, rispetto ai 174,99 euro senza promozione.