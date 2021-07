Realme, azienda tecnologica cinese con sede a Shenzhen, in queste ore ha reso ufficiale il lancio dei suoi nuovi smartwatch, Realme Watch 2 e Watch 2 Pro, che, per il momento, sono stati messi esclusivamente sul mercato malese e indiano. Questi wearable, protagonisti del giorno, sanno il fatto loro: catturano l’attenzione degli utenti a prima vista e si fanno notare grazie ad un design molto particolare. Inoltre, si adattano in maniera perfetta sia a polsi maschili che femminili e sono considerati degli accessori che stanno davvero bene dappertutto. Ma per chi ancora non li conoscesse, vediamo insieme la loro scheda tecnica e le principali caratteristiche che distinguono questi fantastici orologi intelligenti.

Per quanto riguarda il Realme Watch 2, il modello sfoggia un display touch color LCD da 1,4 pollici (con risoluzione 320 x 320 pixel), con 323ppi, luminosità fino a 600 nits peak e 2.5D Corning Gorilla Glass 3. Il wereable è dotato di tanti sensori, tra cui 3-axis accelerometro, HR e Rotor Vibration motor. Il dispositivo può interagire grazie alla connessione Bluetooth 5.0 per Android 5.0+, attraverso la Realme Link app. Il Realme Watch 2 presenta diverse modalità sport, a seguire elencate: Outdoor Walking, Indoor Walking, Outdoor Running, Indoor Running, Dynamic Cycling, Hiking, Cricket, Yoga, Rowing, Strength Training, Basketball, Elliptical Machine, Free training (fino a 90 modalità sportive scaricabili via OTA tramite aggiornamenti dedicati). Sono garantiti anche la misurazione HR automatizzata, il monitoraggio HR 24 ore su 24, lamisurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), lo Sleep Detection, il conteggio di passi, calorie, distanza percorsa, il livello di sedentarietà e gli Activity Records. L’orologio è resistente all’acqua con certificazione IP68. La batteria è da 315mAh e garantisce un’autonomia fino a 12 giorni.

Quanto al Realme Watch 2 Pro, l’indossabile preseta un display touch color LCD da 1,75 pollici (con risoluzione 320 x 385 pixel), 286ppi e 600 nits. A bordo non mancano il 3-axis accelerometro ed il sensore HR. Le modalità sportive garantite sono le seguenti: Outdoor Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycle, Indoor Run, Strength Training, Football, Basketball, Cricket, Badminton, Jump Rope, Rowing Maching, Elliptical, Yoga, Free Training, VO2max Test. L’orologio è dotato di certificazione IP68 per la resistenza all’acqua, mentre la batteria da 390mAh assicura un’autonomia fino a 14 giorni. Ricordiamo che il prezzo di lancio è di circa 35 euro per il Realme Watch 2, che arriva a circa 57 euro per il Watch 2 Pro.