I NOMADI sono tornati con un nuovo album, “Solo esseri umani”, che decisamente è il migliore da tanti anni.

Beppe Carletti mi ha raccontato il motivo: causa chiusura (ingiustificata) di tutti i concerti, hanno potuto stare tanto tempo in sala di registrazione e curare così con calma tutte le canzoni.

Questo nuovo disco non lo avevo ancora sentito, perché preso dagli ascolti degli artisti emergenti che postano video sul mio canale Telegram e dalle vari programmi settimanali che facevo. Mi arrivavano però messaggi durante le mie dirette che decantavano questo nuovo lavoro dei Nomadi. Sapendo che doveva venire Beppe con Yuri Cilloni, il cantante, al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, mi sono ritagliato il tempo per un ascolto del vinile. Appena messa la puntina sul solco ed è iniziato “Ogni cosa che vivrai”, che apre il lato A, mi sono chiesto: ma sono i Nomadi questi?!? Totalmente rinnovati. Mi sono goduto tutte le canzoni. Ma, una volta terminato, ho rimesso il lato A per riascoltarlo. Poi di nuovo una terza volta. Erano anni che non mi succedeva di dedicare così tanto tempo ad un album. Mi piacciono tutti i brani di questo disco.

Il giorno del Premiato Circo Volante del Barone Rosso, Beppe e Yuri sono arrivati a programma iniziato perché venivano dal loro primo concerto e da altri impegni. Non avevano provato e purtroppo era impossibile fare i brani del nuovo disco. Torneranno con la band in autunno per questo.

In studio si era appena esibito PIERDAVIDE CARONE e ne è nata spontaneamente una jam dove si è unito a Beppe e Yuri e insieme, senza avere naturalmente provato, hanno fatto canzoni storiche dei Nomadi per terminare, come dal 1° comandamento del live nomade, con “Io vagabondo”.

Goditi questa performance inedita che ho messo integrale nel video allegato e se invece ti vuoi gustare i concerti dei Nomadi, ecco il calendario aggiornato a quando scrivo l’articolo, ma altre date di possono aggiungere. Per questo vai sul sito http://www.nomadi.it

24.07.2021 SUZZARA (MN)

31.07.2021 JESOLO (VE)

07.08.2021 BRENO (BS)

10.08.2021 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

13.08.2021 COTRONEI (KR)

15.08.2021 SANTI COSMA E DAMIANO (LT)

27.08.2021 BOTTICINO (BS)

29.08.2021 LOCHERE DI CALDONAZZO (TN)

11.09.2021 CASTELFRANCO VENETO (TV)

12.09.2021 LEONESSA (RI)

12.11.2021 LEGNANO (MI)

23.04.2022 TORINO (TO)

www.redronnie.tv