Anche quest’anno sarà un’estate ricca di sport da seguire live su Sky Sport ed in streaming, da ormai 10 anni prima con Sky Go (2011) e poi con Sky Online (2014), sulla nuova piattaforma NOW. Una programmazione ricca di eventi e di emozioni che tutti gli appassionati di sport potranno godersi in vacanza. Scenderanno in pista i Gran Premi di Formula 1 e di MotoGP della stagione 2021; grazie ad un accordo con SuperTennis saranno inclusi anche gli amati ATP Masters 1000 ed una vasta scelta di tornei ATP 250 e 500. Ci sarà anche la trasmissione del rugby, dello spettacolo NBA ed il World Padel Tour 2021: insomma, tutto questo viene offerto agli utenti abbonati nel pacchetto Pass Sport di NOW al costo di 14,99 euro al mese.

Ma, come riporta l’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, saranno offerte anche ulteriori competizioni sportive e tanto spettacolo con i Pass Cinema ed Entertainment (che includono entrambi le serie TV e le pluripremiate produzioni Sky Original) a soli 3 euro per il primo mese. Dallo scorso 1 luglio sono stati inseriti ben 4 nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, tutti ad elevata definizione. Ogni giorno vengono offerti centinaia di titoli, 3000 ore di programmazione mensili e perlomeno una prima visione al giorno. Qualora vi trovaste in vacanza e dove alloggiate non c’è la presenza di una smart TV, tranquilli, perché la soluzione si chiama NOW Smart Stick, ossia il pratico dispositivo da portare sempre con sé ed ovunque andiate.

Per usufruire della pennetta intelligente, non occorre fare altro che abbinarla al Pass che preferite. Ad esempio, se vorrete abbinarla agli eventi sportivi, l’offerta in questione prevede NOW Smart Stick + Pass Sport per 2 mesi al costo di 29,99 euro. Insomma, con i Pass Cinema, Entertainment e Sport avrete la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di contenuti live e on-demand di Sky. Senza dimenticare il Pass Kids, che consente l’accesso ad un’ampia scelta di contenuti e programmi per bambini e ragazzi. Ricordiamo che l’app NOW è disponibile sui seguenti dispositivi: smart TV, smartphone, tablet, PC, game console, sui dispositivi Fire TV di Amazon, Apple TV, Google Chromecast, NOW Smart Stick e su Vodafone TV.