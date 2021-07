Interrogato da David Parenzo durante l’ultima puntata di In Onda su La7, Pierluigi Bersani cita Orietta Berti per descrivere la ritrovata pace tra l’ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato sabato 17, sui social, la ritrovata intesa con il leader del Movimento 5 Stelle e lo ha fatto con un video messo a disposizione dei follower. L’argomento non è certo passato inosservato alle altre forze politiche e ieri, martedì 20 luglio, Pierluigi Bersani è stato incalzato da Parenzo per commentare la novità e il nuovo equilibrio all’interno del mondo pentastellato.

La domanda è stata: “Come vede questo passaggio di testimone tra Grillo e Conte? Porterà il M5S a una struttura più solida, di partito?”. La risposta di Pierluigi Bersani ha scatenato le risate di Concita De Gregorio e David Parenzo: “Si potrebbe dire a Conte, parafrasando la mitica Orietta Berti, hai risolto un bel problema ma te ne restano mille“. L’ex segretario del Partito Democratico, infatti, ha citato il ritornello di Mille, la super hit lanciata da Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro che continua a collezionare premi e riconoscimenti rivelandosi il vero e tanto atteso tormentone dell’estate.

Per il momento i diretti interessati non hanno commentato, ma Bersani che cita Orietta Berti nel bel mezzo di un dibattito politico dimostra che Mille è entrata ormai a far parte del sentimento collettivo, nel bene e nel male. Le battute sarcastiche sui partiti da parte dell’ex segretario del PD continuano, dopo la teoria del “fidanzamento” tra Matteo Renzi e Matteo Salvini per via delle posizioni analoghe sul ddl Zan da parte di Lega e Italia Viva. Su questo aspetto, ricordiamo, si era pronunciata anche Chiara Ferragni condannando la richiesta del partito di Renzi di apportare modifiche al testo del disegno di legge.

Per definire la situazione di Giuseppe Conte, dunque, Pierluigi Bersani cita Orietta Berti e fa esplodere la risata in studio, specie grazie a quel sorriso sornione.