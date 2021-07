I materassi in schiuma sono composta da poliuretano espanso, un materiale utilizzato per diverse applicazioni, all’interno di diversi settori industriali. I prodotti composti da questo elemento, hanno tutti e dico tutti caratteristiche veramente uniche nel loro genere, quindi perchè non dovrebbe averlo anche il materasso in schiuma?

Un prodotto che può veramente essere un alleato del nostro benessere e di un buon riposo fisico.

Materasso in schiuma: il materiale

Il materasso in schiuma si compone di un materiale plastico, un polimero che ha come caratteristica principale quella di essere in particolar modo versatile e permetterne quindi l’utilizzo su una gamma di prodotti piuttosto ampia, persino nell’edilizia e nell’industria automobilistica.

Un materiale che spesso viene nascosto al di sotto di altri rivestimenti e per questo motivo non risulta essere molto conosciuto, anche se, chi si è spinto oltre sa bene quanto il suo utilizzo possa veramente essere di grande aiuto a tutto il corpo e al riposo. Ovvio che sui buoni effetti della schiuma vanno ad influire gli ingredienti utilizzati per la composizione del polimero che ne modificano la densità e la resistenza, rendendo il materasso in schiuma più o meno rigido.

La schiuma: un po’ di storia

Prima di soffermarci sulle caratteristiche dei materassi in schiuma, forse vale la pena comprendere come è nato questo materiale. Era il lontano 1937 quando Otto Bayer inventò un polimero che aveva un forte potere isolante termico e per questo si decise di utilizzarlo nella costruzione delle abitazioni.

Si devono aspettare gli anni 50 per vedere i primi materassi di schiuma in commercio. Ma come si ottiene questo materiale? Si utilizza un tunnel chiuso dove la pressione e il vuoto vengono regolati per ottenere il materiale espanso. In questo processo viene utilizzata una buona quantità di acqua e proprio questo rende questa tipologia di materassi eco friendly.

Caratteristiche dei materassi in schiuma

Senza doverci pensare su in maniera esagerata è possibile affermare che i materassi in schiuma sono dei prodotti veramente ottimi, molto apprezzati da tutti coloro che decidono di utilizzarli per garantirsi un buon riposo. Molte le peculiarità della schiuma che permettono di fare affermazioni del genere, in primo luogo la capacità dei materassi in schiuma di gestire la pressione senza subire delle deformazioni che li rendono inutilizzabili. Questo viene permesso loro dalla grande elasticità che li contraddistingue se confrontati ad altri tipi di materiali.

Ma certo questo non sarebbe sufficiente, infatti è possibile affermare che i materassi in schiuma sono:

resistenza : in genere anche se sottoposti a forti pressioni, non si deformano;

: in genere anche se sottoposti a forti pressioni, non si deformano; densità : se confrontata a quella di altri materiali è molto più ampia, per questo i materassi in schiuma offrono una durata maggiore nel tempo;

: se confrontata a quella di altri materiali è molto più ampia, per questo i materassi in schiuma offrono una durata maggiore nel tempo; traspirabilità : si tratta di materassi in grado di disperdere il calore e di assicurare un buon riposo;

: si tratta di materassi in grado di disperdere il calore e di assicurare un buon riposo; portata: i materassi in schiuma sono consigliati anche a chi ha un peso importante, perchè in grado di sostenere il corpo per tutti il riposo e nella posizione a lui più congeniale.

I vantaggi del dormire su materassi in schiuma

In generale i materassi in schiuma sono costituiti da una struttura cellulare che prende la forma di un reticolo microscopico. Si vengono a formare delle cellule molto piccole, che sono però ricche di acqua che permette al materasso di essere molto traspirante e favorire lo scambio termo-igrometrico. Questa semplice struttura assicura non solo il riposo, ma anche la salute del soggetto che va ad utilizzarlo.

La schiuma è però anche un materiale antiacaro e questo fa in modo che sia consigliato anche a tutte quelle persone che soffrono di allergia. Si tratta infatti di un prodotto non organico che grazie alla sua ventilazione e traspirazione ottimale crea un ambiente non favorevole alla proliferazione dei microrganismi.

Infine i materassi in schiuma non trattengono il calore, quindi sono perfetti per dormire sia nei mesi caldi che in quelli freddi, grazia alla capacità di coibentare il materasso ed evitare repentini sbalzi di temperatura. Tutto questo senza dimenticare che la densità di questa tipologia di materassi va ad avere un effetto positivo sulla colonna vertebrale.