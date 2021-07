Saranno 4 i concerti di Gazzelle in estate. Il cantautore romano annuncia le date del suo tour estivo, quattro appuntamenti in tutto attraverso i quali l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album Ok.

Aad anticipare l’album il singolo Destri, certificato triplo disco di platino, e i singoli Scusa (disco d’oro), Lacri-ma e Belva (disco d’oro). Il disco, trainato da singoli di grande successo, è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

Ora Gazzelle lo presenta dal vivo attraverso quattro appuntamenti estivi in programma tra la fine di agosto e la prima metà di settembre che lo porterann ad esibirsi a Cattolica (RN) (Arena della Regina, 27 agosto), a Romano D’Ezzelino (VI) (AMA MUSIC FESTIVAL, 29 agosto), a Servigliano in occasione di NO SOUND FEST il 31 agosto e a Catania presso Villa Bellini, 15 settembre.

Gazzelle presenterà dal vivo i successi della sua carriera e quelli contenuti nell’ultimo album, Ok. In scaletta anche l’ultimo singolo rilasciato per l’estate 2021, Tuttecose, feat Mara Sattei. Disponibile anche il video ufficiale, l’esplicita rappresentazione, in chiave teatrale, del concetto attorno al quale ruota l’intero brano: raggiungere l’essenziale.

Il calendario:

Venerdì 27 agosto 2021 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Domenica 29 agosto 2021 – Romano D’Ezzelino (VI) @ AMA MUSIC FESTIVAL

Martedì 31 agosto 2021 – Servigliano (FM) @ NO SOUND FEST

Mercoledì 15 settembre 2021 – Catania @ Villa Bellini

Per informazioni sui biglietti è possibile consultare il sito Vivoconcerti. Biglietti in vendita da martedì 20 luglio 2021 alle ore 16:00 e presso tutte le rivendite autorizzate da domenica 25 luglio 2021 alle ore 11:00.

I successi di Gazzelle:

Oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Scusa”, “Coltellata”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, e “Lacri-ma”.