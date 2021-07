Sono stati annunciati i concerti di Franco 126 in estate, per un totale di dieci appuntamenti in giro per l’Italia in partenza da mercoledì 21 luglio e fino al 4 settembre.

I concerti di Franco 126 in estate inizieranno con una data zero allo Stadio Comunale di Ortona, ad Ortona (CH), a seguire l’artista sarà a Nichelino per Stupinigi Sonic Park, in provincia di Torino, il 24 luglio.

Montalto di Castro lo accoglierà il 31 luglio e ad agosto sarà in concerto all’Arena della Regina di Cattolina il giorno 6 per poi proseguire verso Follonica il 7.

Il 12 agosto si esibirà in concerto a Lecce, in Piazza Libertini in occasione di Oversound Music Festival. Sabato 14 agosto sarà a Roccella Jonica e venerdì 20 agosto a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria per Nottinarena.

Il 29 agosto l’artista è atteso all’Anfiteatro Falcone Borsellino a Zafferana Enea, Catania. Gli ultimi due appuntamenti sono quelli attesi a settembre: il 3 sarà a Servigliano (FM) per NoSound Fest e il 4 sarà a Mantova per Mantova Live a Palazzo Te.

I concerti diFranco 126 in estate saranno appuntamenti dal vivo in cui prenderanno vita i lungometraggi in musica di Franco126, che suonerà sul palco con una band di cinque elementi composta da Pietro Di Dionisio alla chitarra acustica, Danilo De Candia al basso, Gabriele Terlizzi alle chitarre elettriche, Davide Pasculli alla batteria e Francesco Bellani ai synth e al piano.

I concerti di Franco 126 in estate:

mercoledì 21 luglio 2021 – ORTONA (CH) @Stadio Comunale di Ortona – DATA ZERO

sabato 24 luglio 2021 – NICHELINO (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 31 luglio 2021 – MONTALTO DI CASTRO (VT) @Vulci Acoustic Fest

venerdì 6 agosto 2021 – CATTOLICA (RN) @Arena della Regina

sabato 7 agosto 2021 – FOLLONICA (GR) @Parco Centrale – Follonica Summer Nights

giovedì 12 agosto 2021 – LECCE – Piazza Libertini @Oversound Music Festival

sabato 14 agosto 2021 – ROCCELLA JONICA (RC) @Teatro Al Castello

venerdì 20 agosto 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) @andindianoArena Alpe Adria – Nottinarena

domenica 29 agosto 2021 – ZAFFERANA ETNEA (CT) @Anfiteatro Falcone Borsellino

venerdì 3 settembre 2021 – SERVIGLIANO (FM) @NoSound Fest

sabato 4 settembre 2021 – MANTOVA – Palazzo Te @Mantova Live