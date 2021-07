Da Pio e Amedeo e Ficarra e Picone il passo sembra breve, specie quando si tratta di polemiche e “domande retoriche”. Se i due pugliesi hanno fatto discutere sulla questione politicamente corretto e su quale sia il vero significato delle parole usate, i siciliani hanno fatto di più decidendo di camminare sul terreno minato delle vaccinazioni.

Il dibattito è sempre acceso e se di una fazione fanno parte i No Vax convinti, in una seconda troviamo coloro che hanno sempre fatto le vaccinazioni ma che sono contrari, almeno al momento, a sottoporsi a quella che sembra essere un test vero e proprio, e nella terza? Ci sono tutti coloro che sono convinti di avere la verità in mano, che ritengono il vaccino l’unica soluzione per debellare il Coronavirus e che si ergono a paladini della situazione pensando che sia sensato paragonare i No Vax (almeno quelli che loro raccolgono in questa categoria) ai mafiosi.

Il risultato? Un polverone social.

I diretti interessati sono proprio Ficarra e Picone che in occasione del 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio, hanno voluto lanciare la loro provazione su Twitter con una domanda retorica: “Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negazionisti, avranno mai il coraggio di mettersi (veramente) contro gli evasori fiscali, le mafie “che danno lavoro”, e disumanità varia?”.

Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negazionisti, avranno mai il coraggio di mettersi (veramente) contro gli evasori fiscali, le mafie “che danno lavoro”, e disumanità varia? #DomandeRetoriche — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) July 19, 2021

In molti ci hanno visto un chiaro riferimento a Matteo Salvini mentre altri si sono concentrati sulla frase usata e sul paragone tra chi non vuole fare da cavia a chi non paga le tasse o, peggio, è mafioso. Le polemiche non sono mancate così come i vari commenti al loro tweet a cui, però, non hanno dato seguito. Come finirà il dibattito? Arriverà la risposta dei politici chiamati in causa? Lo scopriremo nella prossima puntata di questo caldo dibattito sui vaccini.