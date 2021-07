Yungblud a Milano nel 2022: il concerto inizialmente in programma per il 2021 slitta al prossimo anno. La buona notizia è che è già nota la data prevista per il recupero e inoltre lo show si sposta in una location più capiente per far fronte alla richiesta dei biglietti.

Yungblud sarà a Milano il 18 maggio del prossimo anno.

Yungblud a Milano nel 2022 sarà in concerto al Lorenzini District per soddisfare le richieste dei numerosi fan italiani, entusiasti di vedere finalmente l’artista live in concerto. Lo spettacolo era inizialmente atteso per il 13 novembre 2021 al Fabrique di Milano ed è stato riprogrammato per il 18 maggio 2022 al Lorenzini District, in via Giovanni Lorenzini 3/A a Milano.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo appuntamento e nuovi biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato, posto in piedi.

Oltre a TicketOne, i rivenditori autorizzati sono VivaTicket e TicketMaster.

Rocker e polistrumentista, Yungblub è un artista britannico, icona del movimento mondiale che incoraggia tutti ad essere se stessi, contro ogni genere di oppressione senza senso. E Yungblud tutto questo lo ha messo nella sua musica, apprezzata in tutta Europa e in modo particolare dai fan nostrani che lo hanno sempre supportato nel corso degli appuntamenti italiani, polverizzando i biglietti nel giro di pochi giorni.

Stavolta dovranno aspettare: il concerto viene rimandato di qualche mese a causa del perdurare della pandemia da covid-19 ma Yungblud tornerà ad esibirsi sicuramente nella penisola.

NME ha elogiato il suo singolo apripista Loner come “uno dei più grandi inni di sempre” e il suo brano I Think I’m Okay con Machine Gun Kelly feat. Travis Barker ha superato i 260 milioni di stream, ottenendo la certificazione Platino negli Stati Uniti e in Australia. Il suo ultimo album, I Weird, ha raggiunto la prima posizione nel Regno Unito in un anno senza andare in tour. In scaletta non mancheranno i suoi migliori successi e molto altro.