Stando alle ultime notizie, pare che Amazon Canada abbia rivelato un clamoroso leak relativo al Samsung Galaxy Watch 4 ed al Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Sia le immagini, che i prezzi e le dettagliate informazioni sui due smartwatch del costruttore sudcoreano tra i più discussi nell’arco degli ultimi giorni sono state immediatamente cancellate dalla divisione anadese di Amazon, ma non così in fretta dato che i dati essenziali sono stati prontamente acquisiti e pubblicati da ‘Roland Quandt’.

Amazon leaked the Samsung Galaxy Watch4 (Classic): https://t.co/F0CprZKx1r — Roland Quandt (@rquandt) July 14, 2021

Certamente in queste ore Samsung non avrà preso bene l’errore, se così vogliamo definirlo. I dettagli sui Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch 4 Classic sono già trapelati in Rete. Stando ai dati rilevati, la serie Samsung Galaxy Watch 4 sarà disponibile in due dimensioni: da 40mm e 44mm. La prima (si tratta del modello base) sfoggia una cassa di forma rotonda in alluminio con due tasti laterali e con una batteria da 247mAh; quanto alla seconda dimensione da 44 mm, parliamo di una versione che presenta un display più consistente, con una diagonale da 1,36 pollici ed una batteria da 361mAh. Secondo i dati forniti dall’e-commerce canadese, entrambi i wearable consentiranno il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la VO2 Max ed il tracciamento della qualità del sonno.

Quanto al modello SamsungGalaxy Watch Classic, le dimensioni trapelate sono da 42mm e 46mm. La prima presenta una cassa circolare in acciaio inossidabile con display da 1,19 pollici, mentre la seconda sfoggia una diagonale più generosa. Entrambe le versioni, oltre ad essere gli unici ad avere a bordo una ghiera rotante, offriranno il monitoraggio preciso della composizione della massa corporea, la VO2 Max, i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) ed il monitoraggio del battito cardiaco. Inoltre, tutti i modelli garantiranno il supporto al Wi-Fi/LTE e saranno impermeabili. Quanto ai prezzi rivelati in dollari canadesi, potrebbero essere questi: Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm 309,85 dollari (circa 210 euro), da 44mm a 346,82 dollari (circa 235 euro), Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42mm a 427,73 dollari (circa 290 euro) e Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46mm a 463,88 dollari (circa 315 euro).