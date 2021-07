Come ogni mixtape che si rispetti, anche Keta Music Vol. 3 di Emis Killa è costellato di ospiti eccellenti. Con questo disco Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome di battesimo – si riprende la scena solista dopo il successo di 17 (2020), il disco registrato insieme a Jake La Furia. Quest’ultimo, ovviamente, non manca nella lista dei grandi collaboratori del mixtape.

Tracklist

Non solo Jake La Furia: in Keta Music Vol. 3 di Emis Killa ci saranno anche Lazza, Gemitaiz, Madame e tanti altri. La rosa dei campioni è anche quella dei produttori, visto che Emis Killa si è circondato di pezzi da 90 anche in questa occasione: nella tracklist compaiono Andry The Hitmaker, Mace, Big Joe e 2P.

Ecco la tracklist completa:

01 Qualche Sasso, prod. 2P

02 No Police No Problem feat. J Lord, prod. 2nd Roof

03 Morto Di Fame feat. Lazza, prod. Dj Shocca

04 Psyco feat. Rose Villain, prod. Andry the Hitmaker

05 Notte Gialla feat. Madame, prod. Lazza

06 Jam Session feat. Gemitaiz, prod. Dj Shocca

07 I Soldi Degli Altri feat. Jake La Furia & Montenero, prod. MACE&Swan

08 Street Movie feat. Jake La Furia & RollzRois, prod. Big Joe

09 Piede In Strada feat. Mera, prod. MACE

10 Giovani Eroi feat. Not Good, prod. 2nd Roof

11 Nel Male E Nel Bene feat. Massimo Pericolo, prod. 2nd Roof

Keta Music Vol. 3 di Emis Killa

Keta Music Vol. 3 di Emis Killa è il terzo capitolo dei mixtape Keta del rapper milanese. In Keta Music (2009), il primo volume, Emis Killa ha ospitato Jack The Smoker (Killa Story), Ensi (Sai Che C’è) e Fedez (Pum Pum). Un treno di nomi eccellenti era presente anche in Keta Music Vol. 2 (2015), da Guè Pequeno (Superman) a Clementino (Champions), ma anche Jake La Furia (Di Tutti I Colori) e Lazza (Bella Idea).

Altri mixtape sono Champagne E Spine (2010) e il primo capitolo di The Flow Clocker (2011). Prima dell’album collaborativo 17 con Jake La Furia, l’ultimo disco da solista di Emis Killa è Supereroe (2018). Keta Music Vol. 3 uscirà il 23 luglio 2021.

Emis Killa

Nell’artwork del disco troviamo un omaggio a un celebre scatto di Mike Tyson insieme alla sua tigre bianca del Bengala Kenya, sua fedele compagna per 16 anni.

Recentemente Jake La Furia ed Emis Killa hanno unito le forze con Don Joe per la super hit La Rivincita per il campionato europeo Euro 2020 che, come tutti gli italiani speravano, si è concluso con la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra. Di seguito il post con la tracklist ufficiale di Keta Music Vol. 3 di Jake La Furia.