Nella giornata del 13 luglio ci sono stati problemi Lycamobile tali da far molto discutere. Vi avevamo parlato in questo articolo della risposta ufficiale data a riguardo dal gestore virtuale, a cui sono seguite poi altre precisazioni. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il down pare essere stato risolto, come ribadito dallo stesso Full MVNO, che ricordiamo appoggiarsi in Italia sulla rete Vodafone 4G (con velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload).

I problemi Lycamobile del 13 luglio sono stati relativi alla piattaforma proprietaria, e non direttamente alla rete Vodafone. Non è stato possibile, per molti utenti, effettuare e ricevere chiamate telefoniche, come pure navigare in Internet (nel concreto, è stato come non avere inserita la SIM nel proprio dispositivo, non potendosi mettere in contatto con nessuno). I social di Lycamobile sono stati letteralmente presi d’assalto durante le ore di disservizio, a cui, man mano, l’operatore sta rispondendo. Si è parlato di un problema temporaneo, che è però stato risolto (lo ha confermato lo stesso operatore telefonico sui canali social, rimuovendo anche la comunicazione centrale che comparire nella schermata principale del sito ufficiale fino a qualche ora fa, in cui si parlava di problemi che erano stati presi in carico dal reparto tecnico e che sarebbero stati risolti il prima possibile).

Nel caso in cui il disturbo dovesse persistere, il gestore telefonico consiglia di riavviare il cellulare (cosa che pare essere sufficiente a far ripartire il regolare funzionamento dell’apparato di rete). Purtroppo, alcuni utenti lamentano ancora problemi residui con la propria SIM, che, come suggerito da Lycamobile, dovrebbero sparire con un semplice riavvio del proprio dispositivo (cosa che bisognerà appurare di volta in volta). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.