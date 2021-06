Lycamobile ha da poco deciso di apportare delle modifiche alle modalità di rinnovo di alcune offerte. Gli utenti coinvolti hanno iniziato a ricevere un SMS informativo in cui vengono avvisati delle novità in corso di applicazione. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la modifica scatta in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo dell’offerta attiva. Lycamobile detrarrà comunque la spesa dal credito, che andrà in negativo, ed il cliente sarà così costretto a ricaricare per poter utilizzare la propria offerta (in caso di credito sufficiente, la stessa si rinnoverà come sempre fatto fino ad oggi, senza novità particolari).

A quel punto, gli utenti dovranno scegliere se ricaricare per tornare ad utilizzare la propria offerta, oppure rispondere ‘NO’ al messaggio per cancellarla. Vi ricordiamo che, fino a questo momento, Lycamobile operava in maniera tale da disattivare l’offerta in caso di credito insufficiente, senza procedere al prelievo dal credito disponibile, invitando comunque il cliente a ricaricare per poter riattivare l’offerta, facendone richiesta via SMS.

Una modifica che non piacerà agli utenti, e che sembra riguardare le seguenti offerte:

“Lyca Globe Infinity, Lyca Globe Infinity PL, Lyca Globe, Lyca Globe Plus, Mali S, Senegal Orange S, South Asia S, South Asia Plus, South Asia L, Mali M, South Asia M, Senegal Orange M, Nigeria Plan S, Ivory Coast Orange, Nigeria Plan L, Ivory Coast Orange M e Mali M”.

In ogni caso, l’operatore Full MVNO LycaMobile ha così deciso, e non c’è nulla che si possa fare per tornare alle precedenti condizioni di utilizzo in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo della propria offerta (la modifica è stata resa effettiva a partire dal 15 giugno). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.