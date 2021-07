Sono segnalati negli ultimi minuti dei problemi LycaMobile, evidenziati soprattutto da coloro che faticano a connettersi ad internet e che, per questa ragione vorrebbero recuperare il numero dell’assistenza. Dunque, dopo aver preso in esame nelle scorse settimane una sorta di anomalia sul cambio piano, come vi abbiamo riportato con un articolo dedicato, oggi 13 luglio è importante prendere atto di un’altra anomalia, che in alcune aree del Paese non consente di sfruttare la connessione dati sottoscritta con il proprio contratto.

Dove si registrano i problemi LycaMobile e come recuperare il numero dell’assistenza

Detto questo, i commenti recuperati all’interno di Down Detector ci parlano di problemi LycaMobile riscontrati soprattutto al Sud. Ad esempio, si parla di anomalie con internet soprattutto ad Avellino e nei pressi di Messina, ma al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore. L’apposita pagina di LycaMobile evidenzia l’importanza di scaricare l’app per essere maggiormente a contatto con l’azienda, eventualmente anche per aprire ticket in caso di malfunzionamenti come quello di oggi.

Per quanto concerne la questione del servizio clienti, l’operatore ci fa sapere che è possibile sfruttare il numero +39-06-452-12322, o in alternativa il 40322 da numero Lycamobile. La speranza è che non sia necessario ricorrere all’assistenza e che i problemi LycaMobile trapelati questo martedì possano essere gestiti nel più breve tempo possibile. In relazione alle regioni dove vengono riscontrati da un’ora a questa parte. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento qui di seguito.

In attesa di ulteriori aggiornamenti su questa storia, fateci sapere cosa avete scoperto sui problemi LycaMobile, qualora abbiate avuto un contatto con l’assistenza tramite il numero fornito in precedenza. In questo modo, metteremo a fuoco la questione nel migliore dei modi oggi 13 luglio qui in Italia.