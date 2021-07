Ci sono stati problemi Lycamobile nella giornata di ieri 13 luglio (come vi abbiamo riportato in questo articolo), che hanno impedito agli utenti di effettuare o ricevere chiamate telefoniche, e di navigare su Internet. Il gestore virtuale ha subito dopo riconosciuto il disservizio, informando i clienti del pronto intervento da parte dei tecnici.

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i problemi Lycamobile segnalati nella giornata del 13 luglio hanno anche indotto il provider a prendere una posizione netta in merito all’accaduto (data anche l’impossibilità delle scorse ore di mettersi in contatto con il servizio clienti, probabilmente per l’elevata mole di traffico in entrata, che avrà mandato in crisi il centralino). La pagina principale del sito ufficiale del gestore virtuale riferiscono di problemi di rete generalizzati che impediscono di effettuare chiamate o di connettersi ai servizi Lycamobile. Dalla risposta fornita si evince che il disturbo non è nato dalla rete 4G di Vodafone (velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload), su cui l’operatore si appoggia, bensì da un disservizio interno, relativo alla propria piattaforma.

Il gestore virtuale si è scusato per l’accaduto, ribadendo che i tecnici fossero già a lavoro per ripristinare la situazione al prima possibile. Fino a ieri sera, i problemi Lycamobile non erano stati ancora del tutto risolti date le segnalazioni sporadiche (che dovrebbero comunque tendere a sparire man mano che passa il tempo). Adesso il disturbo dovrebbe essere rientrato, anche se non ci sarebbe da meravigliarsi se qualcuno di voi dovesse ancora avere qualche difficoltà (che sparirà nel giro delle prossime ore, nel caso). Può capitare ad un operatore Full MVNO di avere qualche problema: succede anche ai pesci più grandi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.