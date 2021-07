Quanto dichiarato da Gary Neville qualche settimana fa circa la presunta incapacità dell’Italia di arrivare fino in fondo all’Europeo ha fatto scalpore (ve ne avevamo raccontato nel dettaglio in questo articolo), ma è anche giusto dare risalto a quanto affermato dall’ex campione del Manchester United subito dopo la vittoria della finale di Wembley da parte degli azzurri del CT Roberto Mancini.

Stando a quanto riportato da ‘football.london‘, Gary Neville pare essere tornato, almeno in parte, sui suoi passi, rimarcando la propria delusione circa la sconfitta dell’Inghilterra ai rigori, ma dando il giusto merito all’Italia (ha affermato che gli azzurri hanno merito il successo ottenuto, ‘rimangiandosi’ parzialmente le precedenti dichiarazioni). L’ex difensore dei Red Devils ad inizio Europeo aveva in qualche modo sminuito le vittorie degli azzurri contro Turchia e Svizzera, alludendo al fatto che l’Italia avesse superato in scioltezza i due ostacoli non tanto per merito suo, ma per demerito degli avversari. Gary Neville era convinto che l’Italia non fosse all’altezza di onorare il torneo fino in fondo, come poi è avvenuto (in quella circostanza, non è stato carino da parte sua affermare che la nostra Nazionale fosse riuscita a vincere le prime due partite del girone era fondamentalmente dovuto all’inferiorità degli avversari, gli stessi che hanno poi messo in grande difficoltà compagini date per favorite).

Non è da tutti fare marcia indietro ed ammettere l’errore commesso: l’ex stella lo ha fatto, riconoscendo il giusto merito agli uomini di Roberto Mancini. Da buon sportivo, Gary Neville ha speso qualche parola sulla vittoria dell’Italia (avrebbe anche potuto non farlo affatto), fermo restando che sarebbe stato ancora più apprezzabile non parlare a sproposito all’inizio. Uno scivolone quello dell’ex Red Devils che potete perdonare, oppure preferite semplicemente non commentare la vicenda e godervi la vittoria dell’Europeo?