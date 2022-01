Dall’edizione di oggi, gioveì 27 gennaio, de ‘Il Mattino’, sono giunti interessanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Lorenzo Insigne nella Nazionale italiana del CT Roberto Mancini. Come sappiamo, il campionato di Serie A è in pausa proprio perché i giocatori sono impegnati negli stage in vista degli spareggi per accedere ai prossimi Mondiali in Qatar 2022. A questo ritiro parteciperà anche il numero 24 del Napoli, dopodiché le cose potrebbero complicarsi. Vediamo insieme le motivazioni.

Il quotidiano partenopeo ha analizzato le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, che a quanto pare non ha escluso la possibilità di future esclusioni per Insigne dall’Italia, con la Nazionale che può quindi salutareil suo fantasista col numero 10 sulle spalle. La scelta è stata presa in seguito al trasferimento dello scugnizzo napoletano in America, dove approderà dal 1 luglio prossimo per giocare con il Toronto Fc in MLS. Stando alle parole di mister Mancini riportate dal Mattino, il principale obiettivo sono i playoff per i Mondiali in Qatar 2022. Per marzo, quando appunto si disputeranno, non ci saranno problemi perché l’attaccante azzurro resterà ancora a disposizione della Nazionale, così come per le partite di Nations League a giugno. Ad ogni modo, come per tutti i calciatori, verranno fatte le dovute valutazioni.

Ovviamente, c’è da dire che dal 1 luglio 2022 Insigne partirà per Toronto e lì in estate si gioca o meglio si è proprio nel pieno del campionato e già il 3 luglio l’attuale capitano del Napoli dovrà farsi trovare pronto perché disputerà la sua prima partita a stelle e strisce contro il Seattle. La regular season terminerà il 9 ottobre e poi inizieranno i playoff della MLS. Questo significa che il numero 10 della Nazionale italiana sarà super impegnato, sia sotto l’aspetto calcistico che emotivo. Ecco perché il CT Mancini ha scelto di optare per ‘un passo alla volta’. Intanto, però, Lorenzo ci sarà in questi importantissimi playoff di marzo contro la Macedonia (di Elmas) e poi, si spera, contro la vincente tra Portogallo-Turchia.

Continua a leggere su optimagazine.com