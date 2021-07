Non si parla che del premio Europei devoluto in beneficenza dall’Italia, e più in particolare della posizione di capitan Chiellini a riguardo. In queste ore sta girando sui social un post divenuto praticamente virale, in cui si ribadisce che gli azzurri avrebbero donato i compensi ricevuti per la vittoria in beneficenza, cosa comunque inesatta. Come riportato da ‘bufale.net‘, la situazione è leggermente diversa, pur senza togliere all’impegno sociale ed economica che molti dei calciatori della nostra Nazionale profondono per le categorie più deboli.

C’è da dire che la nostra Federazione ha incassato circa 30 milioni di euro per la vittoria degli Europei, di cui una parte verrà destinata ai giocatori (250 mila ciascuno). Un’altra fetta verrà girare ai club che hanno prestato i loro giocatori alla Nazionale. Non si hanno, al contrario, notizie circa il premio Europei devoluto in beneficenza dall’Italia. L’Inghilterra aveva fatto sapere di avere intenzione di devolvere il premio della Nazionale in beneficenza per contribuire a rimpolpare il sistema sanitario del Paese.

In ogni caso, bisogna comunque dare merito ai nostri giocatori. Capitan Chiellini, per esempio, è molto impegnato nel sociale, essendo anche membro di Common Goal Fund, un progetto di beneficenza che raccoglie fondi nel mondo del calcio da devolvere ai più bisognosi. Il difensore centrale della Juventus non è l’unico degli azzurri a battersi in prima persona per questa causa, ma era doveroso dire le cose come stanno e far trapelare la verità, almeno fino a prova contraria, circa il premio Europei che si diceva sui social essere stato devoluto in beneficenza dall’Italia dopo la vittoria del torneo (di cui, ad oggi, non abbiamo riscontri). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.