I nuovi Honor 50 verranno presentati in Italia il prossimo 12 agosto, segnando il debutto del marchio nel mercato occidentale da quando il brand ha vissuto la separazione da Huawei. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il dispositivo sta facendo molto bene sul mercato cinese, lo confermano i numeri che arrivano direttamente dalla patria. Nelle prime due settimane di vendita, il produttore ha fatto registrare incassi quasi da record (parliamo del telefono più venduto nella fascia di prezzo cui appartiene da ormai 17 giorni), mentre i dispositivi, in generali, risultano essere i più venduti nelle maggiori catene di elettronica locali.

Ci aspettiamo che i nuovi Honor 50 siano equipaggiati in Italia con i servizi Google. Non ci saranno, o comunque non dovrebbero esserci nell’immediato il sistema operativo proprietario HarmonyOS ed i HMS (Huawei Mobile Services), invece presenti a bordo dei prossimi Huawei P50, anche in Occidente (si parla di device che non hanno quasi più nulla in comune). Come ormai saprete, da quando Huawei ha venduto Honor la situazione è molto cambiata per quest’ultimo brand, che è potuto tornare a collaborare con le aziende statunitensi, traendone tutti i benefici del caso (tra cui proprio il ripristino dei servizi Google, che tanto sono mancati agli utenti occidentali). Vendere Honor per Huawei è stato l’unico modo possibile per poterla salvare da un fallimento altrimenti certo (una cosa che gli va sicuramente riconosciuta, e che sarà costata anche molto all’azienda madre, che ha visto crescere e sbocciare Honor dal nulla, per poi vedersela strappare da un momento all’altro senza pietà).

Per quanto riguarda il nostro mercato, non sappiamo ancora che tipo di impatto potranno avere sul pubblico occidentale, anche se molto dipenderà senz’altro dai prezzi di lancio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.