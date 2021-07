Parte mercoledì 14 luglio la programmazione di Delitti in Paradiso 10 su Rai2, in prima visione assoluta in chiaro: la seconda rete trasmette i nuovi episodi del poliziesco inglese, due a settimana, dopo aver la conclusione della nona stagione in onda tra giugno e luglio.

Delitti in Paradiso 10 parte con due nuovi casi di omicidio per l’ispettore Neville Parker (Ralf Little), arrivato da Londra nell’atollo di Saint Marie nella nona stagione e rimasto in carica nonostante il suo viscerale legame con la metropoli inglese. Un po’ nevrotico, spesso geniale, ma decisamente un brillante detective, Parker è in continua lotta con le sue numerose allergie e insofferenze. Solitario e abituato a conoscere il mondo più tramite i libri che l’interazione sociale, fa della sua competenza e cultura la chiave per risolvere misteri e interpretare indizi importanti.

Delitti in Paradiso 10, composta da 8 episodi, è la penultima stagione della serie finora: BBC ha rinnovato il poliziesco per l’undicesima, ancora inedita.

Ecco le trame dei primi due episodi di Delitti in Paradiso 10 in onda su Rai2 il 14 luglio, intitolati rispettivamente Gloria Mattutina e L’Uomo dei Ghiacci.

Una giovane reporter e conduttrice di una importante rete televisiva dell’isola viene improvvisamente uccisa alla vigilia di un sensazionale servizio che, nonostante intimidazioni di varia provenienza, era decisa a divulgare proprio per l’importanza e gravità del suo contenuto, consapevole di correre dei rischi in quanto avrebbe fatto luce su questioni scomode. I sospetti dell’ispettore cadono subito sul potente direttore dell’emittente. Ma c’è una diretta televisiva che lo scagiona.

La squadra è sconcertata quando un archeologo viene avvelenato durante uno scavo, ma non ci sono prove per dimostrare come sia avvenuto il delitto. Nel frattempo, Neville mette alla prova le sue abilità in una gara di cucina di granchi dell’isola.

La programmazione di Delitti in Paradiso 10 proseguirà su Rai2 ogni mercoledì con due episodi, per un totale di quattro appuntamenti in prima serata.