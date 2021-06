Un nuovo ispettore arriva a Saint Marie negli episodi di Delitti in Paradiso 9 in onda su Rai2 il 27 giugno: l’ennesimo cambio di guardia nella serie vede l’ingresso nel cast di Ralf Little, nei panni del nuovo detective Neville Parker. Per la terza volta in nove stagioni cambia dunque il protagonista della serie: dopo il primo interprete Ben Miller, nel ruolo del detective Richard Pool, e Kris Marshall, che ha interpretato il suo successore Humphrey Goodman per quattro stagioni, il crime dice addio anche al personaggio di Jack Mooney, interpretato da Ardal O’Hanlon.

Dopo l’ultimo episodio Mooney in Delitti in Paradiso 9, trasmesso domenica 21 giugno su Rai2, arriva un nuovo brillante detective nell’isola immaginaria delle Piccole Antille che fa da sfondo a questa serie BBC. Apparentemente nevrotico e affetto da mille disturbi, il nuovo arrivato Neville Parker dovrà integrarsi nella squadra e dimostrare sin da subito le sue qualità, col primo caso che gli viene affidato al suo sbarco sull’isola. Il suo primo incarico lo vede alle prese con un apparente suicidio: sarà suo compito dimostrare al resto della squadra che le cose non stanno come sembrano.

Ecco le trame degli episodi 5 e 6 di Delitti in Paradiso 9, intitolati rispettivamente Porte Chiuse e Fantasmi del Passato, in onda il 27 giugno in prima visione e in prima serata su Rai2.

Dopo la partenza di Mooney, un nuovo ispettore arriva a Saint Marie: nevrotico e affetto da mille disturbi, Neville Parker viene subito messo alla prova. sul misterioso omicidio di una giovane donna alla presentazione di un lussuoso resort in multiproprietà. Quello che sulle prime era apparso un suicidio, è invece chiaramente un omicidio per Parker, che è convinto di essere in presenza di un assassinio nonostante la stanza sia stata ritrovata chiusa dall’interno.

Durante l’indagine sulla morte di un istruttore di corsi di sopravvivenza, il nuovo ispettore riesce allo stesso tempo a rendersi odioso e a farsi rispettare…

Si tratta del penultimo appuntamento con Delitti in Paradiso 9: la stagione è composta da 8 episodi e la programmazione terminerà domenica 4 luglio con gli ultimi due.