Eurovision 2022 in Italia, al via le candidature per ospitare la nuova edizione dello show musicale europeo. Sono già tre le città italiane ufficialmente candidate. La terza in ordine di tempo è Bologna che si aggiunge a Torino e Pesaro.

La prima città a candidarsi ufficialmente per accogliere l’Eurovision 2022 in Italia è stata Torino. Il Piemonte è stato il primo a dare la propria disponibilità nel capoluogo di regione. Lo aveva comunicato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, direttamente a mezzo social network. Ha messo a disposizione il Pala Alpitour.



“C’è un punto fondamentale che dovrebbe portare a scegliere Torino: saremo già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali che abbiamo portato qui in questi anni, in grado di mettere le competenze di un’intera Città al servizio dell’Eurovision“, le sue parole.

La seconda città italiana a candidarti è stata Pesaro. Ad annunciare la candidatura della città per l’Eurovision 2022 in Italia sono stati il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini nelle scorse settimane. La proposta alla Rai riguarda la Vitrifrigo Arena: “Il palas è uno dei più grandi d’Italia, tra le cornici più belle e suggestive per ospitare concerti e spettacoli”, le dichiarazioni.

Ultima in ordine di tempo: Bologna. Hanno firmato il sindaco Virigino Merola e il presidente della regione Stefano Bonaccini. Due le location adatte alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest nella città di Bologna: la struttura della Unipol Arena di Casalecchio di Reno che già accoglie numerosi concerti e che dista appena una decina di chilometri dal centro città, e la Fiera, ancora più vicina ai luoghi d’attrazione.

Il bando della Rai rimarrà ancora aperto per qualche ora. Alla sua scadenza, non sarà più possibile proporre la candidatura di altre città d’Italia per l’organizzazione, in collaborazione con la Rai, dell’Eurovision 2022 in Italia. Il nostro Paese ospita la manifestazione dopo la vittoria dei Maneskin.