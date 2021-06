Si parla tanto del bacio gay dei Maneskin avvenuto nelle scorse ore tra Damiano e Thomas. I due si sono scambiati un bacio in diretta su una tv polacca, ospiti di una trasmissione televisiva nella quale si parlava del fenomeno Maneskin, del trionfo all’Eurovision e della loro musica.

A modo loro i Maneskin lanciano un appello affinché siano riconosciuti i diritti della comunità Lgbtq dalla televisione pubblica di un Paese che a quella comunità non riconosce diritti. Lo fanno poi nel giorno del Pride: sia Roma che Milano, infatti, celebravano i diritti della comunità Lgbtq attraverso eventi che hanno chiamato a raccolta migliaia di persone, scese in piazza per divertirsi ma anche per riflettere e per chiedere il riconoscimento dei loro diritti.

I Maneskin hanno fatto la loro parte in diretta in una TV polacca. Durante il concerto, andato in onda sabato sera, Damiano si è avvicinato a Thomas. Il frontman dei Maneskin ha abbracciato il suo compagno di band prima di dargli un bacio davanti alle telecamere.

Il bacio gay dei Maneskin è avvenuto dunque in diretta TV in un Paese che fa ancora fatica a riconoscere i diritti della comunità presa in causa. Damiano ha inoltre lanciato un appello, approfittando della grande visibilità che il gruppo ha guadagnato ovunque nel mondo in seguito al trionfo all’Eurovision Song Contest: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di faro senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere quello che c..o vogliono. Grazie, Polonia”, le sue parole.

Damiano ha poi aggiunto una frase che gli ha fruttato uno scrosciare di applausi: “L’amore non è mai sbagliato”, ha urlato ottenendo ampi consensi tra il pubblico presente allo spettacolo. I Maneskin hanno poi condiviso il video sui social ufficiali.