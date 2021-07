Tiziano Ferro condivide Romina Falconi e la sua ultima canzone, Magari Vivi. Scritto insieme a Roberto Casalino, Magari Vivi è disponibile da solo qualche giorno in digitale e ha già raggiunto l’orecchio di Tiziano Ferro che nelle scorse ore le ha dedicato una storia su Instagram.

Non è la prima volta che Tiziano Ferro condivide Romina Falconi. Lo aveva fatto anche in passato e torna a farlo ascoltando il nuovo pezzo.

“Sarò ripetitivo ma non riesco a smettere di ascoltarla! Romina Falconi per me stai arrivando a livelli di ossessione di Musica Leggerissima”, scrive l’artista di Latina. Per lui Magari Vivi sta raggiungendo il livello di ossessione di Musica Leggerissima, il brano che Colapesce Dimartino hanno presentato al Festival di Sanremo 2021, tra i brani più venduti del primo semestre dell’anno.

Magari Vivi è disponibile dal 9 luglio, dopo Magari Muori, uscito a giugno 2019 in collaborazione con Taffo Funeral Services.

“Questo è un inno a prendere la vita così (tutto sta a capire come e dove, da decidere a piacere).

Noi figli del mai una gioia, pronti a sorridere pure se tutto va a rotoli.

Noi che chiediamo scusa pure se cadiamo.

Noi che pensiamo che quello delle leggi, il Signor Murphy, era un ottimista.

Questo vuole essere un inno al coraggio, un invito a duello a tutti i life coach che credono che basti volerle le cose.

C’è chi ha la buona stella strepitosa, e senza sforzi ottiene tutto, e chi ha la buona stella che è un tipo. Un tipo simpatico.

Siamo baciati dalla fortuna ma più frequentemente trombati selvaggiamente dalla sfiga, non ci arrenderemo mai e cercheremo sempre un segnale che ci faccia ricredere. Rideremo lo stesso“, dichiara Romina Falconi, che aggiunge: “Scritto insieme a Sua Casalinità- Roberto Casalino (creatore rinomato di hit imperiture) e prodotto dalle sapienti mani di un produttore coi contro-cosi: Marco Zangirolami.

Con una certa arroganza, seppur appassionatamente speranzosi, vi mostriamo il nostro inno. Benvenuti nel Brutalismo! MAGARI VIVI”

Testo Magari Vivi di Romina Falconi

Amici delle stelle Venere è ancora in opposizione

Saturno è contro e Giove non vi vuole

prevedo disagio, incomprensioni e come al solito sfiga

Se la cachi un bel giorno sarà oro

tu stai sicuro nasceremo senza culo

tu sii prudente non aspettarti niente

che la nostra buona stella forse è deficiente

nel mondo esistono due tipi di persone

quelli ottimisti che “andrà tutto bene”

poi quelli come me ascendente Međugorje

che si buttano sulle assicurazioni

E con la polizza in mano andremo molto lontano

magari vivi mano nella mano

se poi succede qualcosa possiamo stare sicuri

che ci ripagano per noi

e la fortuna è qua ma non ci bacerà

e col rimedio mettiti una mano avanti

e l’altra dietro, la felicità ma chi l’ha vista mai

abbracciami e restiamo sorridenti

finché abbiamo ancora i denti

La gente gira per strada camminando

guarda per terra e si ritrova cento euro

cammino io trovo una buca e mi sfracello

duecento euro di dottore sì lallero

E con la polizza in mano andremo molto lontano

magari vivi mano nella mano

se poi succede qualcosa possiamo stare sicuri

che ci ripagano per noi

e la fortuna è qua ma non ci bacerà

e col rimedio mettiti una mano avanti

e l’altra dietro, la felicità ma chi l’ha vista mai

abbracciami e restiamo sorridenti

finché abbiamo ancora i denti

Cadono le stelle giù dal cielo

ma somigliano più a un asteroide che ci corre dietro

amore esprimi un desiderio