Sono stati attimi di agghiacciante paura in cui tutti siamo rimasti col fiato sospeso in seguito al terribile infortunio subito da Hirving Lozano durante un bruttissimo scontro di gioco avvenuto nel corso del match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Il Napoli, tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, ha dichiarato che il suo attaccante si è sottoposto ad una risonanza magnetica che, per fortuna, ha dato esito negativo. Sempre a quanto si apprende dalla nota del club partenopeo, El Chucky sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, il Dottor Raffaele Canonico, che è in continuo contatto con lo staff medico della Nazionale messicana. La ferita lacero contusa riportata all’arcata sopracciliare dell’occhio sinistro (che tra l’altro ha seriamente rischiato di perdere) è stata suturata.

Lozano, durante il violentissimo scontro di gioco contro il portiere del Trinidad Tobago a soli 10 minuti dall’inizio del match, ha riportato un durissimo colpo al volto, perdendo addirittura i sensi. L’attaccante, dopo lo spaventoso infortunio, è stato immediatamente trasportato in ospedale, in Texas, dove è stato curato e sottoposto a studi medici dopo il forte colpo e l’iperestensione del collo. Un chirurgo plastico gli ha ricostruito la ferita al sopracciglio sinistro ed, in seguito ai risultati dell’operazione, la Federcalcio messicana ha comunicato che il giocatore è stato già dimesso e spostato in albergo dove osserverà il periodo di convalescenza.

Come da protocollo, la SSC Napoli informa che nella giornata odierna del 12 luglio, il numero 11 azzurro si sottoporrà anche ad una visita neurologica. Secondo quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano della ‘Gazzetta dello Sport’, per il momento è abbastanza difficile dire con precisione quali saranno i tempi di recupero di Lozano, ma, secondo le ultime previsioni degli specialisti, dovrebbe restare fuori dai campi dalle quattro alle sei settimane. Insomma, l’intera tifoseria azzurra, mister Spalletti ed il presidente Aurelio De Laurentiis augurano alla freccia messicana una pronta guarigione.