Mentre i fan sono ancora in attesa di vedere Margherita Mazzucco nel nuovo capitolo de L’Amica Geniale, dagli Usa e da Variety arriva la notizia che presto sarà sul set per un nuovo ruolo, quello di Santa Chiara. La nostra Lenù è attualmente impegnata sul set de L’Amica Geniale 3 le cui riprese sono al momento in pausa ma riprenderanno presto tra Firenze e Napoli.

Nemmeno il tempo di concludere e di godere di quest’ultima fatica per l’attrice che si troverà già a novembre su un altro set, quello del nuovo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli “Chiara” che racconterà la storia di Santa Chiara e che concluderà la trilogia di biopic femminili che portano la stessa firma e che includono anche “Nico, 1988” e “Miss Marx“.

La storia è molto attuale perché racconta la storia di una giovane di 18 anni che lotta e conquista il suo futuro e la sua vita allontanandosi da tutto quello che aveva e che poteva ottenere. Nel XIII secolo, Chiara nasce in una famiglia benestante e a diciotto anni diventa suora dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco andando contro tutto e tutti. Il film è prodotto da Vivo Film di Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, con Rai Cinema e la belga Tarantola.

‘My Brilliant Friend’ Star Margherita Mazzucco Set For Susanna Nicchiarelli’s Saint Clare of Assisi Biopic (EXCLUSIVE) https://t.co/szTAinNtSp pic.twitter.com/wcAN74o5sx — Variety_Film (@Variety_Film) July 11, 2021

Al fianco di Margherita Mazzucco de L’Amica Geniale ci sarà l’italiano Andrea Carpenzano (“The Champion”) che sarà il protagonista. Susanna Nicchiarelli ha spiegato a Variety:

“La forza della storia di Chiara sta nella sua modernità: in fondo stiamo parlando di una diciottenne che, pur in un contesto molto diverso dal nostro, lotta per i suoi sogni. Sono convinta che la sua storia possa parlare anche alle ragazze e ai ragazzi di oggi, e a chiunque abbia avuto diciotto anni e avesse un sogno per cui lottare”. Il resto lo scopriremo solo nelle prossime settimane quando inizieranno le riprese e saranno rivelati altri dettagli del progetto.