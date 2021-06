Dopo la pausa delle scorse settimane, si torna sul set de L’Amica Geniale 3. La Rai nei giorni scorsi ha annunciato il proprio palinsesto rivelando che la serie, nata dalla penna di Elena Ferrante, tornerà in onda nell’inverno del 2022, quasi due anni dopo la visione del secondo capitolo. Mentre l’attesa dei fan continua, il cast è pronto per tornare a lavoro sul set de L’Amica Geniale 3 dividendosi tra Caserta e Firenze.

Le riprese di “Storia di chi fugge e di chi resta” arrivano a Caserta, nel cuore del Centro Storico per una serie di scene che hanno spinto il comune ad optare per un’ordinanza che regolerà il traffico e apporterà modifiche alla viabilità. Non è la prima volta che a città si presta ad essere set televisivo per le avventure di Elena e Lila e anche questa volta non mancheranno le novità.

Le riprese andranno avanti fino al 19 luglio e inizieranno la prossima settimana e proprio per questo ci sarà un divieto di sosta in via Daniele soprattutto tra il 9 e il 10 luglio e tra il 17 e il 19 luglio. In questi mesi cast e crew si sono spostati da Napoli a Caserta e poi a Firenze. L’Amica Geniale 3 sarà composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro serate e sicuramente andrà in onda non prima dell’inverno 2022 o, ancora peggio, della primavera.

I lavori andranno avanti fino al prossimo settembre quando si batterà l’ultimo ciak proprio a Napoli, prima del montaggio finale che porterà poi i nuovi episodi nel prime time di Rai1. Intanto, la produzione sta cercando comparse, residenti a Firenze o in province limitrofe, stile anni ’70, donne e uomini tra i 18 e i 70 anni, bambini tra i 7 e i 12 anni.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura soltanto tramite mail all’indirizzo castscena1@gmail.it allegando 2 foto mentre tutti i dettagli sulle figure cercate e le loro caratteristiche sono disponibili al sito https://www.scena1.it/casting-lamica-geniale/. I selezionati verranno assunti e retribuiti a norma di legge.