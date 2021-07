Analizziamo la Canon EOS R6, sorella minore della R5, che raggiunge l’ideale rapporto qualità/prezzo conservando alcune piacevoli caratteristiche della top di gamma mirrorless di casa Canon ad un prezzo più contenuto.

Caratteristiche Principali

La Canon EOS R6 è una fotocamera professionale mirrorless full frame da 20.1 megapixel, il processore d’immagine è il più recente DIGIC X, scatta raffiche silenziose fino a 20 fps x 120 RAW e 1000 JPEG, la sensibilità ISO nativa varia da 100 a 102400 ISO, espandibile fino a 50-204800 ISO. Come in tutta la serie EOS R, la R6 supporta tutte le ottiche RF e tutte le ottiche EF ed EF-S tramite adattatore EF-EOS R.

Costruzione ed ergonomia

la EOS R6 presenta un corpo in lega di magnesio con pannelli esterni in policarbonato di fibra di vetro. Contenute le dimensioni che la rendono, per essere una FF, quasi una compatta (138,4 x 97,5 x 88,4 mm) e il peso sotto i 600 gr (598) che raggiunge i 680 gr con batteria e scheda di memoria. Piacevole la distribuzione dei pulsanti di comando, quasi identici alla R5, intuitivi e ben localizzati nel corpo macchina. L’ampio display di ottima fattura, perfettamente ruotabile, da 7,5 cm e 1,62 mln di colori occupa i due terzi dello spazio a disposizione rendendolo pratico e utile sia nella visione degli scatti che nella navigazione dei menù.

Canon ha tropicalizzato la R6 rendendola utilizzabile anche in condizioni meteo non idonee, il grip dell’impugnatura è ottimo e, nonostante le piccole dimensioni, anche chi in possesso di mani grandi avrà una certa sensazione di solidità nella presa e quindi una maggiore sicurezza generale. Compattezza, peso ridotto, buona qualità dei materiali ed in più pulsanti e comandi intuitivi fanno sì che l’esperienza di scatto sia piacevole in quasi tutte le condizioni.

Prestazioni Foto e Video

Iniziamo subito dicendo che le prestazioni del sensore Dual Pixel CMOS AF II sono incredibilmente sorprendenti. Le foto prodotte dalla Canon EOS R6 sono piene di dettagli e la gamma dinamica generale permette di lavorare il file con una certa libertà e una qualità nettamente superiore alla media, anche le zone d’ombra risulteranno ricche di dettaglio e il recupero dei punti sovraesposti permetterà di recuperare scatti che in passato avremmo dato per persi. La non eccelsa risoluzione (20.1 megapixel) è sopperita dalla tenuta ISO che risulta essere di altissimo livello. Per fare un esempio pratico, abbiamo una quasi assenza di rumore fino a ISO 6400 e immagini ancora utilizzabili e lavorabili con una certa efficacia fino a 25600 ISO.

Come per la EOS R5 troviamo un ottimo mirino elettronico EVF OLED da 0,5” da 3,69 mln di punti che copre quasi il 100% del campo visivo e garantisce una buona immersione grazie al confortevole oculare. I punti di messa a fuoco sono tantissimi (6072), distribuiti egregiamente su tutto il formato e l’autofocus, oltre ad essere rapidissimo e molto preciso, riconosce soggetti e occhi anche a distanze elevate, sui livelli della sorella maggiore R5. Altro tratto in comune con la EOS R5, la presenza dello stabilizzatore integrato fino ad 8 stop che ci permetterà di scattare senza uso di treppiedi anche in condizioni di scarsissima luce ottenendo foto nitide e ben esposte.

Canon migliora l’autonomia sulla EOS R6 rispetto alle mirrorless precedenti, si dovrebbe arrivare a 380 scatti utilizzando il mirino elettronico ed a 510 facendo invece uso del monitor LCD in modalità live view prima dello spegnimento. Presente e sempre ben gradito il doppio slot di memoria per le schede SD che ci consentirà di avere meno preoccupazioni e più flessibilità nell’archiviazione dei files. A livello video la EOS R6 registrerà sequenze a 4K fino a 60 fps, niente 8K quindi, ma comunque caratteristiche del tutto rispettabili in relazione alla fascia di appartenenza della fotocamera. Anche in questo caso l’autofocus si comporta in maniera eccellente, soggetti riconosciuti e catturati con un perfetto mix tra rapidità e precisione, più uno stabilizzatore integrato che aiuta nelle situazioni più difficili e meno fluide.

Dove acquistarla

É possibile acquistare la Canon EOS R6 presso qualsiasi rivenditore autorizzato, online e offline, tra cui FC WEB STORE che offre, inoltre, la possibilità di beneficiare della garanzia Canon First Class. Sarà semplicemente necessario registrare il prodotto acquistato nell’apposita sezione del sito ufficiale Canon in modo da ottenere un’estensione di garanzia di 3 anni

Ottiche

Come già detto, la Canon EOS R6 è compatibile con tutte le ottiche EF ed EF-S ed in particolar modo con i performanti obiettivi Canon EF24 – 70 2.8L II USM e Canon EF 70-200 2.8L III USM.

Conclusioni

Canon guarda al futuro e cerca di soddisfare le esigenze di tutte le fasce di clienti. La EOS R6 è una fotocamera adatta sia ai professionisti che agli appassionati, un giustissimo rapporto qualità/prezzo che offre sì qualche caratteristica inferiore rispetto alla EOS R5, ma ad un prezzo sensibilmente inferiore e soprattutto mantenendo una standard di qualità davvero eccelso che regalerà enormi soddisfazioni a tutti i target di destinazione. Una nota di merito al sensore, davvero performante e che produrrà fotografie di altissima qualità che renderanno la vostra esperienza sicuramente positiva e appagante.