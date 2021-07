Nell’apparente tranquillità e convivialità di un podcast, il Governo chiama Ed Sheeran. Il cantautore di Halifax risponde incredulo alla chiamata, e dall’altra parte c’è un funzionario del Ministero dell’Interno.

Tutto questo è accaduto realmente. Ed Sheeran stava partecipando al podcast Normal Not Normal condotto dagli attori di Harry Potter Oliver e James Phelps. Improvvisamente il telefono ha preso a squillare: “Un momento, il Governo mi chiama”. Dall’altra parte c’era il Ministero dell’Interno che, nella persona di un funzionario, voleva accertarsi che il cantautore stesse rispettando l’isolamento di 10 giorni e si fosse sottoposto ai due test PCR, disposizioni obbligatorie per chi arriva da uno Stato presente nella “amber list” disposta dal premier Boris Johnson. Recentemente, infatti, Ed Sheeran è stato negli Stati Uniti.

Il suo manager Stuart Camp ha fatto la battuta: “È come quando vieni pizzicato dal tuo professore”, mentre Phelps ha aggiunto: “Mi sembra come quelle volte in cui ti nascondi a casa del tuo amico e tua madre telefona per monitorare la tua posizione”. Un momento bizzarro, quindi, che tuttavia è stato interpretato con divertimento.

Nelle scorse settimane Ed Sheeran ha improvvisato un concerto acustico per motivare la nazionale britannica prima della gara contro la Germania per Euro2020. Il cantautore si è recato presso St. George’s Park dove la squadra si godeva il giorno di riposo. Sheeran ha descritto quell’esperienza come “emozionante”, nell’ottica di un tifoso britannico che si ritrova circondato dai calciatori della nazionale, concentrati su di lui.

A proposito di calcio, sempre Ed Sheeran ha annunciato che sponsorizzerà le maglie dell’Ipswich Town per la stagione 2021-2022. La squadra, inoltre, ha pubblicato un post criptico con il volto di Ed Sheeran e i simboli che contraddistinguono gli album pubblicati, lasciando intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Di seguito il video in cui il governo chiama Ed Sheeran in diretta durante il podcast.