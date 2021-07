Il Samsung Galaxy F22 è stato ufficalizzato, anche se, per adesso, solo per il mercato indiano. Quello che piace di più di questo prodotto è il prezzo, pari localmente a 12,499 INR, il corrispettivo di circa 141 euro al cambio attuale. Il device è provvisto di uno schermo sAMOLED da 6,4 pollici HD+ Infinity-U con frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Helio G80. Le configurazioni in cui il Samsung Galaxy F22 verrà reso disponibile sono due, di cui la prima con 4GB di RAM e 64GB di storage interno, e la seconda con 6GB di RAM e 128GB di memoria.

Il telefono ha una fotocamera frontale da 13MP ed un comparto posteriore composto da un sensore principale da 48MP (tecnologia ISOCELL Plus e sensore GM2), un ultra-grandangolare da 8MP (FOV 123°), uno macro ed uno di profondità con Live focus, entrambi da 2MP. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con One UI 3.1, mentre la batteria ha una capacità da 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W (in dotazione è dato un alimentatore da 15W). Le colorazioni sono due, Denim Blue e Denim Black, con dimensioni pari a 159,9x74x9,3 mm per 203 gr.

Come vi dicevamo, il Samsung Galaxy F22 ha un prezzo di circa 141 euro per il modello con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, e di circa 164 euro per quello con 6GB di RAM e 128GB di storage. La disponibilità del prodotto è fissata per il 13 luglio, in India. Non sappiamo se il Samsung Galaxy F22 verrà mai commercializzato in Europa, ma francamente, dato soprattutto il prezzo e le specifiche tecniche, ci speriamo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.