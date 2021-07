Si è spenta Raffaella Carrà: il messaggio di Tiziano Ferro sui social è diverso da tutti gli altri. L’artista di Latina, che la conosceva bene, ha deciso infatti di non condividere pubblicamente ricordi in sua compagnia.

“Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti”, scrive sui social oggi Tiziano nell’apprendere, al suo risveglio, la notizia della scomparsa della Raffa nazionale.

“Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessun di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me”, continua Tiziano Ferro che si limita a salutare Raffaella Carrà con tutto l’amore che ha.

“Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile”, il suo addio ad una delle icone per eccellenza che si spegna oggi e lascia un grande vuoto non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Tiziano Ferro le ha scritto e dedicato una intera canzone, rilasciata anche come singolo. E Raffaella è Mia faceva parte del disco Nessuno è Solo, rilasciato nel 2006. Ma il rapporto tra Raffaella Carrà e Tiziano Ferro non si è limitato ad un pezzo: l’artista di Latina l’aveva accolta anche sul palco di uno dei suoi concerti nei palasport.

Si erano incontrati in televisione più volte e Tiziano Ferro non aveva mai nascosto la sua stima e la sua ammirazione nei confronti di Raffaella Carrà che ha conquistato in tuto il globo intere generazioni. Non solo la sua musica ma il suo spirito, si è messa alla prova anche come coach nel talent show The Voice of Italy ja guidato all’interno del programma diversi concorrenti per il canto.