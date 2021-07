Nessuno aveva immaginato niente questa mattina quando Papa Francesco si è affacciato su una Piazza San Pietro gremita per il suo Angelus domenicale, ma poco fa è arrivata la notizia che una stenosi diverticolare sintomatica del colon lo ha portato dritto dritto al Policlinico Gemelli di Roma. Il Santo Padre dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, 4 luglio, e solo al suo termine sarà diramato un altro bollettino.

Il pontefice, che ha 84 anni, è arrivato al Policlinico romano poco dopo le 14 per quello che il suo ufficio stampa ha definito un «intervento programmato» da tempo per «una stenosi diverticolare sintomatica del colon» sulla quale si interverrà con una tecnica laparoscopica non invasiva, un intervento breve. ;a di che tipo di malattia o disturbo si tratta?

Cos’è la Stenosi diverticolare sintomatica del colon?

La stenosi diverticolare sintomatica del colon è un’occlusione dovuta a diverticoli infiammati che vanno rimossi. In particolare, i diverticoli sono delle piccole sacche che si formano nella parete dell’intestino e con massima frequenza a livello del colon. Non si tratta di una malattia da di una situazione che si verifica nel corso del tempo con la formazione di una serie di estroflessioni della mucosa intestinale attraverso la parete muscolare.

Ormai è ben documentato il fatto che la causa di questo disturbo è una dieta a scarso contenuto di fibre vegetali. Se il colon non trova fibre sufficienti per il suo movimento e la progressione del contenuto fecale presente nel suo lume, inizia a spingere a vuoto e questo sforzo determina la formazione di diverticoli. Solitamente la stenosi diverticolare sintomatica del colon si presenta al di sopra dei 50 anni e in alcuni casi non dà alcun disturbo. La sua scoperta avviene con una colonscopia e a quel punto viene consigliata una dieta più ricca di fibre accompagnata da abbondante acqua.

Le cose cambiano quando uno o più diverticoli si infiammano presentando i primi disturbi come gonfiore, dolori al fianco sinistro e sintomi tipici di “colon irritabile”. L’infezione acuta si manifesta con un dolore più acuto al fianco, febbre, nausea e raramente vomito. A quel punto si parla di diverticolite e spesso è richiesto un intervento chirurgico d’urgenza.

Svariati episodi di diverticolite possono dare vita ad una diverticolite cronica e la progressiva riduzione del lume intestinale.