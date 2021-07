La serie de Il Signore degli Anelli non ha ancora debuttato ed è coinvolta in alcune polemiche. Amazon Studios ha risposto a un articolo del New Zealand Harold secondo cui la produzione dell’imponente show televisivo (si conta che almeno 465 milioni di dollari verranno spesi per la prima stagione) non stia del tutto rispettando gli standard di sicurezza. La società ha quindi definito tali affermazioni “completamente imprecise”.

Nel rapporto pubblicato dal giornale si riporta che “almeno tre” stuntman della serie de Il Signore degli Anelli sono stati gravemente feriti. Stando ai fatti, le persone coinvolte avrebbero riportato due lesioni che richiedono un intervento chirurgico; entrambi gli episodi non sarebbe poi stato segnalato in alcun modo a WorkSafe, l’autorità di regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro della Nuova Zelanda.

In una dichiarazione sia al NZ Herald che a Variety, Amazon Studios afferma che i loro protocolli di sicurezza sono conformi agli standard governativi WorkSafe e della Nuova Zelanda, rigettando tutte le accuse:

Amazon Studios prende molto sul serio la salute, il benessere fisico ed emotivo del nostro cast e della troupe. Come priorità assoluta, il team di produzione continua a rispettare pienamente le normative governative in materia di sicurezza e protezione di WorkSafe e della Nuova Zelanda. Qualsiasi accusa o segnalazione che le attività sul set siano pericolose o al di fuori delle normative è completamente imprecisa.

Il NZ Herald cita due casi specifici: il primo coinvolge Dayna Grant, una pluripremiata stuntman che ha lavorato a produzioni come Mad Max: Fury Road e Wonder Woman 1984, che avrebbe subito un trauma cranico, seguito da un aneurisma cerebrale e una lesione alla parte superiore della colonna vertebrale. Grant ha attualmente bisogno di un intervento chirurgico al cervello di emergenza, ma una fonte vicina alla produzione precisa che le diagnosi non sono del tutto corrette. Il trauma cranico della stuntman è stato provocato da una lieve commozione cerebrale, che non è un “evento notificabile” secondo i regolamenti di WorkSafe. L’altro caso riguarda un’altra stuntman gravemente ferita, Elissa Cadwell, che sarebbe stata pagata $ 500.000 dollari neozelandesi dopo il suo infortunio, soldi necessari per coprire le spese per le cure mediche e tornare a casa.

Il giornale ha espresso la sua preoccupazione per gli stuntman del set, affermando che la serie de Il Signore degli Anelli presenta una quantità estremamente elevata di acrobazie che potrebbero mettere a rischio la vita delle persone coinvolte.