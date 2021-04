La serie Amazon de Il Signore degli Anelli sarà ricordata per essere la più costosa mai realizzata. Anche più dell’immensa produzione de Il Trono di Spade.

Il sito Hollywood Reporter ha pubblicato un report in cui divulga il budget da capogiro messo a disposizione dal colosso di streaming per la realizzazione della prima stagione, le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda (stessa location utilizzata da Peter Jackson per girare la trilogia cinematografica).

La serie Amazon de Il Signore degli Anelli costerà ben 450 milioni di dollari ed è destinato a superare le previsioni del budget – per le prime due stagioni doveva aggirarsi intorno ai 500 milioni di dollari. Senza dubbio la compagnia punta molto su questa produzione e sa che gli sforzi (e quindi il portafogli) verranno ripagati durante la stagione dei premi. Il progetto televisivo è quindi molto più costoso de Il Trono di Spade; basti pensare che per l’ultima stagione la HBO ha sborsato 90 milioni di dollari.

Il report è stato pubblicato dal sito Stuff e nello stesso documento si afferma che Amazon ha in programma di girare cinque stagioni dello show in Nuova Zelanda, oltre a una possibile serie di spin-off che deve ancora essere annunciata. In totale, il budget di produzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 650 milioni di dollari, cifra incrementata dal sussidio governativo (160 milioni).

Il Ministro del Tesoro ha etichettato la serie come un “rischio fiscale significativo” visto che il governo neozelandese potrebbe essere agganciato per centinaia di milioni di dollari in sussidi. Tuttavia, fanno sapere, è un rischio che dovrebbe essere ricompensato data la quantità di denaro di Amazon spenderà nel paese, per non parlare dei posti di lavoro che la serie offre e del turismo che potrebbe generare.

In precedenza, la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli è costata 280 milioni di dollari; Lo Hobbit invece 623.

JA Bayona (Jurassic World) dirige i primi due episodi. Ambientato migliaia di anni prima degli narrati ne Il Signore degli Anelli , la serie segue le leggende eroiche nella mitologica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Nuovi e vecchi personaggi affronteranno il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo e come esso influenzerà il loro futuro.