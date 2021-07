La Prima Estate di Deddy è in radio e in digital download. Per il cantante di Amici di Maria De Filippi si tratta del nuovo singolo estratto dall’album Il Cielo Contromano, rilasciato in seguito all’esperienza nel talent show di Canale 5.

“Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire, regalami sorrisi, il resto può aspettare”, canta Deddy nel nuovo brano da milioni di ascolti su Spotify. La Prima Estate di Deddy è in rotazione radiofonica da venerdì 2 luglio ed è già disponibile il video ufficiale per la regia di Cristiano Pedrocco, prodotto da Borotalco.tv.

Racconta l’estate di un gruppo di ragazzi e ragazze, una generazione di persone che crescono insieme e si sostengono, tra amicizie, prime esperienze amorose, risate, notti di divertimento e voglia di ribellarsi, alla ricerca dell’affermazione della propria identità.

Parlando del suo nuovo singolo, Deddy dice che con il brano vuole trasmettere la spensieratezza estiva all’insegna del divertimento e della leggerezza: “Nel brano cerco di trasmettere quel senso di spensieratezza che si prova in estate, una stagione che vorrei fosse solo fatta di leggerezza e divertimento, di sorrisi e prime esperienze, soprattutto in questo periodo storico difficile”.

Il videoclip ufficiale narra il desiderio degli amici protagonisti di trovare il proprio posto nel mondo, conoscere l’amore e vivere intensamente ogni momento che la vita mette loro davanti.



Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, è noto per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi nella categoria del canto la scorsa edizione. Giunto fino alla fase serale, Deddy è arrivato alla puntata finale.

È passato già un inverno velocemente

È cambiata la mia vita in meglio e si vede

I tuoi lineamenti come fiori appena colti

Scatterò una foto, il tuo profumo, i miei ricordi

Di te che già eri con me anche se non ti vedevo

Ti amavo e ti aspettavo

E la felicità di sentirti a contatto con la mia stessa pelle

Mi hai scelto tra le stelle

Sarà la prima estate con te, amore

Il mare è un orizzonte bello da ammirare

Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

Regalami sorrisi, il resto può aspettare

La prima estate con te

La prima estate con te

Ci saranno giorni anche di pioggia, non temere

E il profumo della pelle dopo il primo sole

Lascia che sia il vento a carezzare i tuoi capelli

La mia mano per andare, non per trattenerti

E se il cielo a volte si mostra ai tuoi occhi un po’ diverso

Il bene mio è lo stessoSarà la prima estate con te, amore

Il mare è un orizzonte bello da ammirare

Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

Regalami sorrisi, il resto può aspettare

La prima estate con te

La prima estate con teLe notti d’estate, la musica ad alto volume

Mentre grido il tuo nome, respira la vita più forte di me

Sarà la prima estate con te, amore

Il mare è un orizzonte bello da ammirare

Dall’alba di ogni giorno all’imbrunire

Regalami sorrisi, il resto può aspettare

La prima estate con te

La prima estate con te

La prima estate con te

La prima estate con te