Incredibile ma vero:ci sono già in vendita un numero notevole di Green Pass su Telegram. Tra i nuovi business del cosiddetto dark web ci sono anche i certificati verdi entrati in scena dal 1 luglio per consentire ai vaccinati di viaggiare in Europa senza limiti ma anche partecipare ad eventi, cerimonie e manifestazione di diverso tipo. L’occasione era troppo ghiotta, probabilmente, per non costruirci sopra un nuovo affare rigorosamente illegale.

Particolari canali Telegram, di certo ben poco ortodossi, erano già nati mesi fa per la vendita di fiale di vaccino nel mercato illegale. Ora molti di questi si sono pure convertiti alla vendita di falsi Green Pass. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Procura di Milano. Questi ultimi sono da tempo impegnati nell’operazione “Vax Free” e hanno individuato e dunque sequestrato ben 10 canali e account anonimi con gli scopi appena messi in evidenza.

Funzionamento e prezzo dei falsi Green Pass

Come è noto a tutti oramai, il Green Pass in se si caratterizza per il suo QR Code univoco e personale. Quest’ultimo viene generato anche solo dopo una somministrazione di un dose di vaccino dalla piattaforma dedicata ai certificati verdi del Ministero della Salute e trasmesso anche via app IO e Immuni. Nel caso della documentazione fake scovata dalla Guardia di Finanza, questa veniva venduta attraverso i canali Telegram non solo ai residenti in Italia e in Europa ma addirittura anche a inglesi, svizzeri, statunitensi nell’ottica di ricevere probabilmente eventuali autorizzazioni di viaggio.

Il costo dei falsi Green Pass non era per nulla economico, Il loro valore si aggirava tra i 110 e i 140 euro e i pagamenti dovevano avvenire rigorosamente in criptovaluta. Dopo l’operazione della Guardia di Finanzia è pure probabile che nuovi canali facciano la loro comparsa con gli stessi intenti già evidenziati.