Già tempo di finale di Delitti in Paradiso 9 su Rai2: la stagione del poliziesco/investigativo di BBC One, che ha debuttato in prima visione in chiaro lo scorso 13 giugno dopo l’anteprima su FoxCrime nel 2020, giunge al termine con gli ultimi episodi in onda in prima serata il 4 luglio.

Nel finale di Delitti in Paradiso 9 il nuovo protagonista, l’ispettore Neville Parker (la new entry Ralf Little), è alle prese con la decisione che riguarda il suo futuro professionale e personale: restare nell’atollo caraibico di Saint Marie di cui non sopporta quasi nulla o tornare alla vita della metropoli nella sua cara Londra? Inviato sull’isola come rimpiazzo temporaneo dopo la partenza del suo predecessore Jack Mooney (Ardal O’Hanlon), finirà per doversi abituare alle fastidiose punture d’insetti e al clima tropicale insostenibile per un londinese doc amante del freddo e della città.

Intanto, nel finale di Delitti in Paradiso 9 in onda domenica 4 luglio su Rai2 dalle 21.15, deve affrontare due nuovi casi di omicidio: ecco le trame degli episodi 7 e 8 della nona stagione, intitolati rispettivamente Un Oscuro Segreto e Niente è Come Sembra.

L’ispettore Parker e la sua squadra indagano sulla morte di una parrucchiera, avvenuta nel suo salone, e su quella di un attore. Nel frattempo l’ispettore Parker deve decidere se restare o andarsene da Saint Marie…

Un’attrice cieca è l’unica testimone dell’omicidio del marito, ma ci si può davvero fidare di lei?

Dopo il finale di Delitti in Paradiso 9, Rai2 trasmetterà anche la decima stagione della serie inglese, in prima visione in chiaro: i nuovi episodi andranno in onda a partire da sabato 10 luglio, sempre in prima serata. Le dieci stagioni di Delitti in Paradiso sono disponibili in streaming su NOW e su Sky On Demand, mentre le prime quattro sono disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video.