Di recente Huawei ha rilasciato sul mercato globale un nuovo aggiornamento software relativo al suo smartwatch top di gamma Huawei Watch GT 2 da 46mm, versione dotata del chip indossabile Kirin A1, di una tecnologia a risparmio energetico intelligente e di una batteria la cui durata garantisce un’autonomia di 24 ore su 24 per ben 2 settimane. Con il nuovo update, sono state introdotte diverse novità come le ottimizzazioni per una migliore stabilità del sistema, i nuovi quadranti, le informazioni utili sulle fasi lunari, un’app meteo e tanto altro ancora.

Il Huawei Watch GT 2, ispirato ad un’estetica minimalista e dotato di un quadrante in vetro 3D di elevata qualità, include un display AMOLED da 1.39 pollici con una sensibilità al tocco di elevata precisione. L’indossabile si aggiorna apportando una stabilità al sistema e prestazioni generali del dispositivo migliorate. Il nuovo firmware, però, non prevede le ulteriori funzioni introdotte per la versione cinese. Per quanto riguarda le dimensioni dell’aggiornamento si parla di 22,71 MB: ciononostante, la realizzazione è ancora in fase di ingrandimento e potrebbe anche necessitare di ulteriore tempo per raggiungere più utenti.

Per poter procedere con il nuovo aggiornamento del Huawei Watch GT 2 è necessario seguire i seguenti passaggi: innanzitutto, occorre che lo smartwatch sia collegato allo smartphone sfruttando l’apposita app Huawei Health; dopo aver aperto l’app, bisogna fare tap sulla voce ‘Dispositivi’ e selezionare il nome del proprio wearable, dopodiché selezionare la voce ‘Aggiornamento del firmware’. Una volta fatto ciò, non occorre fare altro che seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il vostro orologio intelligente. Gli utenti dell’indossabile dell’azienda di Shenzhen, che tiene traccia degli allenamenti e di oltre 15 modalità di attività fisica grazie al doppio sistema di geolocalizzazione GPS/GLONASS, non vedono l’ora di provare anche il sistema operativo HarmonyOS 2.0, fresco di lancio (malgrado per ora Huawei non abbia ancora creato un programma beta per un dispositivo indossabile).