Tiziano Ferro e Imen Siar stanno lavorando insieme a nuovi brani. Lo comunica l’artista di Latina sui social presentando ai suoi fan l’artista inglese Imen Siar, semifinalista di Britain’s Got Talent.

Imen Siar è una ragazza di origini marocchine ma vive in Inghilterra; è nota per essere la semifinalista dell’edizione 2020 di Britain’s Got Talent, la versione britannica del talent show che l’ha vista giungere fino alla puntata semifinale del programma.

Imen Siar adesso si trova a lavorare con Tiziano Ferro, conosciuto grazie a Billy Mann. A presentare i due è stato proprio lui, il guru del mondo della musica americana che aveva già messo in contatto John Legend e Tiziano all’epoca della precedente collaborazione.

“Ho conosciuto Imen tramite Billy Mann, un amico e guru della musica statunitense”, scrive Tiziano Ferro.

“È grazie a lui che conobbi Kelly Rowland e sempre lui rese possibile la collaborazione con John Legend”, aggiunge.



“Quando Billy vede talento, so che c’è da fidarsi! Imen mi ha ipnotizzato subito”, le parole di Tiziano sul nuovo talento che gli è stato presentato dal suo amico di vecchia data, nonché guru americano. Tiziano ha deciso di fidarsi dell’orecchio di Billy e Imen l’ha ipnotizzato sin dal primo momento.



“La sua consapevolezza, talento, dignità e integrità uniti ad una vocalità matura sono un pugno nello stomaco”, ciò che sostiene Tiziano Ferro su Imen Siar, “una ragazza di 21 anni che pensa con la saggezza e la profondità di una donna”.



“La sua voce mi ha toccato dal primo momento, la sua storia e la sua dolcezza mi hanno definitivamente stregato. È davvero un privilegio poter collaborare con una giovane artista, figlia di una generazione di rottura. Contro i pregiudizi, le scatole chiuse, la prevedibilità generale. Imen è talento, punto. E sono certo che presto il mondo se ne renderà conto!”